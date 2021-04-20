Київська перепічка подорожчала: скільки коштує легендарний фаст-фуд

Гастрономічна візитівка Києва зростає в ціні не перший рік поспіль

Гастрономічна візитівка Києва зростає в ціні не перший рік поспіль

Подорожчання відбулося під час нинішнього локдауну у столиці

У столиці піднялася ціна на легендарну київську перепічку. Тепер славнозвісний фаст-фуд коштує 25 грн. Про це повідомив журналіст Єгор Шуміхін на своїй сторінці у Facebook.

«Поки ви сидите на локдауні і нічого не підозрюєте, київськаПерепічка подорожчала до 25 грн (+5 грн). Ще трохи і зрівняється з гамбургером із МакДональдз», – написав він.

Прейскурант цін у «Київській перепічці». Фото: Єгор Шуміхін, Facebook

Перепічка відкрилася у лютому 1981 року. Її вартість за радянських часів становила 22 копійки. У 2010-х перепічка довгий час коштувала 4,5 грн, після чого її вартість поступово зростала. У 2015 році вона становила 8 грн, з весни 2016 року – 10 грн, з грудня 2016 року – 12 грн, з грудня 2017 року – 15 грн, з грудня 2018 року – 17 грн, з вересня 2019 року – 18 грн.

У вересні 2020 року ціна зросла до 20 грн.

Нагадаємо, що в березні в Україні стрімко здорожчала олія. У порівнянні з минулорічними цінами, її вартість зросла більш ніж удвічі.

Експерти розповідають, що виробникам олії невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових.

Генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів «Главкому», що в ситуацію з олією час втрутитися Антимонопольному комітету. Україна вже кілька років є світовим лідером з експорту олії, але внутрішня ціна на неї тепер вища, ніж світова.

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