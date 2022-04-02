  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 33

    Від ДСНС залучено 35 осіб та&nbsp;дев&rsquo;ять&nbsp;одиниць техніки - Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 33
    Від ДСНС залучено 35 осіб та дев’ять одиниць техніки
    фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

    У результаті обстрілу усього постраждали 34 людини

    З-під завалів зруйнованої внаслідок обстрілів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації витягнули вже 33 людини. Одна з них померла у лікарні. Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    «Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. На даний час відомо про 33 загиблих осіб та 34 постраждалих. Від ДСНС залучено 35 осіб та дев’ять одиниць техніки», йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 1 квітня кількість загиблих становила 24 особи.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв рятувальники Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 33