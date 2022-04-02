Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 33

У результаті обстрілу усього постраждали 34 людини

З-під завалів зруйнованої внаслідок обстрілів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації витягнули вже 33 людини. Одна з них померла у лікарні. Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. На даний час відомо про 33 загиблих осіб та 34 постраждалих. Від ДСНС залучено 35 осіб та дев’ять одиниць техніки», йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 1 квітня кількість загиблих становила 24 особи.