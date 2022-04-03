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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі

    Внаслідок обстрілів Миколаєва 3 квітня 14 людей були доставлені до лікарень, повідомив голова ОДА Віталій Кім - Окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі
    Внаслідок обстрілів Миколаєва 3 квітня 14 людей були доставлені до лікарень, повідомив голова ОДА Віталій Кім
    фото: Радіо Свобода

    У результаті обстрілу Миколаєва постраждали 14 людей

    Сьогодні російські загарбники завдали ударів по Миколаєву та Очакову. За попередніми даними, є загиблі та поранені, повідомив очільник Миколаївської області Віталій Кім.

    За його словами, в результаті обстрілу Миколаєва постраждали 14 людей. Госпіталізували 11 людей, серед них 15-річна дитина. Підліток перебуває у стані середньої тяжкості, його завтра прооперують.

    «Один помер, не врятували», – додав Кім.

    Глава області зазначив, що поранені та загиблі є і в результаті обстрілу Очакова. Однак кількість жертв він не назвав.

    Також 3 квітня росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти.

    Нагадаємо, що рашисти завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі