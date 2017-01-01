Розведення сил в районі Станиці Луганської заплановане на 10 грудня — Оліфер

Операцію проведуть за умови дотримання тиші з боку бойовиків протягом семи днів

На ділянці в районі Станиці Луганської 10 грудня заплановане розведення сил і засобів за умови продовження дотримання там режиму тиші з боку бойовиків. Про це повідомила прес-секретарка представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. «За умови дотримання режиму тишi з боку бойовиків «ЛНР» впродовж 7 днiв,



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Операцію проведуть за умови дотримання тиші з боку бойовиків протягом семи днів

На ділянці в районі Станиці Луганської 10 грудня заплановане розведення сил і засобів за умови продовження дотримання там режиму тиші з боку бойовиків. Про це повідомила прес-секретарка представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«За умови дотримання режиму тишi з боку бойовиків «ЛНР» впродовж 7 днiв, 10 грудня заплановано провести розведення сил та засобiв на цiй дiлянцi», — йдеться у повідомленні.

Оліфер також додає, що на 9-10 грудня заплановано ремонт пішохідного мосту в Станиці Луганській: «Роботи проводитимуться із залученням СММ ОБСЄ. Роботу КПВВ на цей період буде тимчасово призупинено. Це оновлення мосту є вкрай необхідним: щодоби його перетинають до 10 тисяч людей.У цей перiод особливо актуальне та важливе відкриття КПВВ «Золоте»».