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    Події в Україні

    Розведення сил в районі Станиці Луганської заплановане на 10 грудня — Оліфер

    Операцію проведуть за умови дотримання тиші з боку бойовиків протягом семи днів
    На ділянці в районі Станиці Луганської 10 грудня заплановане розведення сил і засобів за умови продовження дотримання там режиму тиші з боку бойовиків. Про це повідомила прес-секретарка представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. «За умови дотримання режиму тишi з боку бойовиків «ЛНР» впродовж 7 днiв,
    • Сьогодні, 19:14
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    Операцію проведуть за умови дотримання тиші з боку бойовиків протягом семи днів

    На ділянці в районі Станиці Луганської 10 грудня заплановане розведення сил і засобів за умови продовження дотримання там режиму тиші з боку бойовиків. Про це повідомила прес-секретарка представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

    «За умови дотримання режиму тишi з боку бойовиків «ЛНР» впродовж 7 днiв, 10 грудня заплановано провести розведення сил та засобiв на цiй дiлянцi», — йдеться у повідомленні.

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    Оліфер також додає, що на 9-10 грудня заплановано ремонт пішохідного мосту в Станиці Луганській: «Роботи проводитимуться із залученням СММ ОБСЄ. Роботу КПВВ на цей період буде тимчасово призупинено. Це оновлення мосту є вкрай необхідним: щодоби його перетинають до 10 тисяч людей.У цей перiод особливо актуальне та важливе відкриття КПВВ «Золоте»».

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