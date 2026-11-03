У Житомирі розгорнуть Пункти незламності через атаку на енергооб'єкт

Пункти незламності розгорнуть, якщо до завтрашнього ранку електропостачання не буде відновлено

Через ворожий удар по енергетичній інфраструктурі в Житомирській громаді можуть запрацювати Пункти незламності. Про це пише «Главком» із посиланням на Житомирську міську раду.

Якщо електропостачання не вдасться відновити до ранку, вони відкриються 4 листопада о 9:00, де містяни зможуть зарядити гаджети, скористатися інтернетом та зігрітися.

«Громадо! Ворог атакував енергетичну інфраструктуру. У разі якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра, 4 листопада, з 9:00 у Житомирській громаді будуть розгорнуті пункти незламності. Тут можна буде зігрітися, зарядити мобільні пристрої та скористатися інтернетом. Адреси пунктів незламності можна знайти на вебсайті Житомирської міської ради», – йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, вночі 3 листопада у Житомирі, за повідомленнями місцевих Telegram-каналів, після російської атаки зникло електропостачання. Також пабліки пишуть про перебої з водою. Про атаки на енергетичну інфраструктуру Житомирщини повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За повідомленнями місцевих каналів, у місті сталося масштабне знеструмлення. Деякі пабліки стверджують, що російський безпілотник атакував важливий енергетичний об'єкт. Офіційного підтвердження влучання саме в цей об'єкт, а також інформації про повне припинення водопостачання наразі немає.

Як відомо, у жовтні Житомир також пережив перебої з електро- та водопостачанням після російської атаки. Через знеструмлення насосні станції водоканалу тоді працювали на резервному живленні, а електротранспорт тимчасово не курсував.