201 бій за добу: лінія фронту станом на 3 листопада 2026

Лінія фронту станом на 3 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав ракетного та 50 авіаційних ударів, скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3910 дронів-камікадзе та здійснив 1865 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

3 листопада на фронті відбулося 201 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 40 окупантів, 10 – поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, склад боєприпасів та 23 укриття. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, гармату та 120 укриттів противника. Знищено або подавлено 231 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти 12 разів проводили штурмові дії та здійснили 130 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, три з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Радьківки. Одна з цих атак іще триває.

На Лиманському напрямку

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали в бік Лиману та поблизу населеного пункту Копанки. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили вісім спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне та в напрямку Пискунівки, Стародубового, Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Противник двічі штурмував в бік Никонорівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 24 ворожі штурми: у районі населеного пункту Костянтинівка, Розкішне, Вільне та у бік Райського, Новопавлівки, Кучерового Яру, Золотого Колодязя. Три штурми ще тривають.

На Покровському напрямку

П’ятнадцять атак здійснював ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Білицьке, Молодецьке та у бік Добропілля, Гуліве, Сергіївки, Новопавлівки. Триває бій.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили шість ворожих атак у бік населених пунктів Косівцеве, Різдвянка та поблизу Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Окупанти проводили три штурмові дії, атакуючи поблизу Малої Токмачки, Степногірська та в бік населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському та Олександрівському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

Нині триває 1714-й день повномасштабної війни.