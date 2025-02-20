Розвідка ліквідувала заступника глави окупаційної влади Бердянська

На окупованих територіях Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти українців

Сьогодні, 20 лютого, о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster. У середині автівки був воєнний злочинець, представник окупаційної влади Євген Богданов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Як зазначають розвідники, громадянин РФ формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.

«До обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Відомство наголошує, під час свого перебування на окупованих територіях Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

Воєнний злочинець народився 11 серпня 1970 року в місті Пікалево Бокситогорського району Ленінградської області Росії. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста військами держави-агресора у 2022 році. В окупаційну адміністрацію призначений за вказівкою російських спецслужб.

Нагадаємо, 17 грудня близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

До слова, Служба безпеки затримала у Харкові двох російських агентів. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії Московської церкви, які шпигували у прифронтовому місті.