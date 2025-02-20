Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка ліквідувала заступника глави окупаційної влади Бердянська

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка ліквідувала заступника глави окупаційної влади Бердянська
До Бердянська Євген Богданов прибув одразу після захоплення міста силами РФ
фото: gur.gov.ua/ГУР

На окупованих територіях Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти українців

Сьогодні, 20 лютого, о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster. У середині автівки був воєнний злочинець, представник окупаційної влади Євген Богданов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Як зазначають розвідники, громадянин РФ формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.

«До обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва  фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Відомство наголошує, під час свого перебування на окупованих територіях Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

Воєнний злочинець народився 11 серпня 1970 року в місті Пікалево Бокситогорського району Ленінградської області Росії. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста військами держави-агресора у 2022 році. В окупаційну адміністрацію призначений за вказівкою російських спецслужб.

Нагадаємо, 17 грудня близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

До слова, Служба безпеки затримала у Харкові двох російських агентів. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії Московської церкви, які шпигували у прифронтовому місті.

Читайте також:

Теги: розвідка Бердянськ росіяни вбивство ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни атакують Україну безпілотниками
Удари «шахедами» по Україні та вибухи у Росії: головне за ніч
17 лютого, 06:19
Діти в Україні
В Україну з окупації повернулося восьмеро дітей (фото)
15 лютого, 05:03
Автомобіль різко набрав швидкість і наїхав на людей
Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
14 лютого, 06:03
Трегубов: Покровський напрямок залишається найгарячішим
Росія втратила під Покровськом більше людей, ніж у другій чеченській війні, – Трегубов
9 лютого, 13:23
Стрілець-зенітник солдат 57-го окремого батальйону 104 бригади ТрО Рівненської області Павло Жалко успішно здійснив пуск із ПЗРК «Ігла»
Стало відомо ім'я бійця, який сьогодні збив Су-25 з ПЗРК «Ігла» під Торецьком
8 лютого, 22:20
Полонений В’ячеслав Колмаков із Московської області пішов на війну, щоб заробити грошей
Полонений росіянин розповів, за що вбив цивільного чоловіка
8 лютого, 20:11
Президент підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО за підсумками засідання
Зеленський ввів у дію нові санкції
5 лютого, 21:24
Росіяни продовжують наступати на Часів Яр
Танк бригади імені короля Данила знищив російську БМД з відстані 30 метрів
29 сiчня, 22:53
Наслідки обстрілу 26 січня на Донеччині
Армія РФ обстріляла східні регіони країни: є загиблі
26 сiчня, 23:35

Події в Україні

Розвідка ліквідувала заступника глави окупаційної влади Бердянська
Розвідка ліквідувала заступника глави окупаційної влади Бердянська
Ворог взяв під контроль Свердлікове на Курщині
Ворог взяв під контроль Свердлікове на Курщині
Шість постраждалих, серед яких – діти. Що відомо про атаку РФ на Херсон (оновлено)
Шість постраждалих, серед яких – діти. Що відомо про атаку РФ на Херсон (оновлено)
Уночі РФ масовано атакувала газову інфраструктуру: деталі від Міненерго
Уночі РФ масовано атакувала газову інфраструктуру: деталі від Міненерго
Понад 40 будинків без тепла. Внаслідок обстрілів у Миколаєві сталася аварія на ТЕЦ
Понад 40 будинків без тепла. Внаслідок обстрілів у Миколаєві сталася аварія на ТЕЦ
Росіяни масовано атакували Одещину: є постраждалий та знеструмлення
Росіяни масовано атакували Одещину: є постраждалий та знеструмлення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
32K
Фаворит Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом (фото)
23K
Спецоперація «Щур». Спільнику топпосадовцю СБУ оголошено підозру
15K
Шольц заступився за Зеленського після заяв Трампа
7731
Хто краща співачка: Тіна Кароль чи Клавдія Петрівна? Премія Yuna оголосила номінантів 2025

Новини

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Вчора, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua