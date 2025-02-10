Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Харкові СБУ затримала диякона Московської церкви, який «зливав» позиції захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові СБУ затримала диякона Московської церкви, який «зливав» позиції захисників
Служба безпеки затримала агента ФСБ за місцем проживання
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Клірик завуальовано випитував у парафіян інформацію про розташування Сил оборони

Служба безпеки затримала у Харкові двох російських агентів. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії Московської церкви, які шпигували у прифронтовому місті. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Також вони збирали персональні дані українських захисників та маршрути пересування в обласному центрі.

Щоб отримати розвіддані, лікар використовував своїх пацієнтів, зокрема військових
Щоб отримати розвіддані, лікар використовував своїх пацієнтів, зокрема військових
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Щоб отримати розвіддані, лікар «втемну» використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань на фронті.  До співпраці з ФСБ він залучив свого близького знайомого – диякона місцевого собору Харківської єпархії УПЦ (МП)», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, клірик завуальовано випитував інформацію про розташування Сил оборони у парафіян. Про отримані відомості він повідомляв лікарю, який узагальнював «звіт» і месенджером відправляв своєму російському куратору.

Для комунікації з ФСБ зловмисник використовував окремий телефон та сім-карту, яку ховав у поштовій скриньці в під’їзді свого будинку.

Служба безпеки задокументувала злочини обох фігурантів і затримала їх за місцями проживання. За даними контррозвідки СБУ, затриманий лікар певний час перебував у статусі «сплячого агента» ФСБ. Навесні 2024 року російська спецслужба дистанційно «активувала» його для здійснення підривної діяльності у Харкові.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла теракту, який російські спецслужби готували у Хмельницькому. За результатами спецоперації затримано агента РФ, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території міста.

Як повідомлялося, Росія намагалась отримати актуальні дані про Сили оборони України в акваторії Чорного моря. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі шпигуна.

До слова, починаючи з 2024 року Служба безпеки разом із Національною поліцією встановила 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів «Укрзалізниці» і встановлювали саморобні вибухові пристрої, готуючи теракти.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Харків Московська церква в Україні війна російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микита Джигурда народився у Києві, навчався у Київському інституті фізичної культури
Одіозний Микита Джигурда потрапив до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці
31 сiчня, 02:15
Ситуація на фронті 31 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року
31 сiчня, 00:00
У Донецькій області оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми
На Донеччині оголошено про примусову евакуацію сімей із дітьми
26 сiчня, 05:47
Ситуація на фронті 26 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2025 року
26 сiчня, 00:08
Звіт ISW щодо війни в Україні 21 січня
Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW
22 сiчня, 05:32
Полковник Ілля Лапін під час слухання суду у справі про неналежний захист від окупантів півночі Харківщини
Провал оборони Харківщини. Військовому Іллі Лапіну обрано запобіжний захід
21 сiчня, 18:55
Сили ППО збили 43-х ударних БпЛА
РФ вночі випустила по Україні понад 60 дронів: як відпрацювала ППО
19 сiчня, 09:49
Роман Подкур – співавтор проєкту «Биківня, Бабин Яр, Буча – між масакрою і пам‘яттю про неї»
Історик Роман Подкур: Невивчені українцями уроки комуністичної окупації допомогли Путіну Культурний фронт
15 сiчня, 12:20
Кремль, ймовірно, планує змусити західних лідерів погодитися на вимоги Путіна
Які вимоги може виставляти Путін НАТО на переговорах щодо України: припущення ISW
12 сiчня, 06:22

Кримінал

У Харкові СБУ затримала диякона Московської церкви, який «зливав» позиції захисників
У Харкові СБУ затримала диякона Московської церкви, який «зливав» позиції захисників
На Тернопільщині 20-річний хлопець запросив друзів на день народження та порубав їх сокирою
На Тернопільщині 20-річний хлопець запросив друзів на день народження та порубав їх сокирою
Україна розшукує росіян та бізнесмена з «ЛНР», які стоять за відомим онлайн-казино
Україна розшукує росіян та бізнесмена з «ЛНР», які стоять за відомим онлайн-казино
У Запоріжжі підлітки вбили та підпалили собаку заради фото
У Запоріжжі підлітки вбили та підпалили собаку заради фото
На Дніпропетровщині чоловік продав автівку знайомої без її відома
На Дніпропетровщині чоловік продав автівку знайомої без її відома
Правоохоронця звинувачено у насильстві щодо вихованця дитячого будинку на Львівщині
Правоохоронця звинувачено у насильстві щодо вихованця дитячого будинку на Львівщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
19K
Полонений росіянин прочитав «Заповіт» та розповів, що зрозумів
13K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
12K
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»
9224
Командир морпіхів назвав три найбільші проблеми у війську

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua