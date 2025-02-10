У Харкові СБУ затримала диякона Московської церкви, який «зливав» позиції захисників

Клірик завуальовано випитував у парафіян інформацію про розташування Сил оборони

Служба безпеки затримала у Харкові двох російських агентів. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії Московської церкви, які шпигували у прифронтовому місті. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Також вони збирали персональні дані українських захисників та маршрути пересування в обласному центрі.

Щоб отримати розвіддані, лікар використовував своїх пацієнтів, зокрема військових фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Щоб отримати розвіддані, лікар «втемну» використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань на фронті. До співпраці з ФСБ він залучив свого близького знайомого – диякона місцевого собору Харківської єпархії УПЦ (МП)», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, клірик завуальовано випитував інформацію про розташування Сил оборони у парафіян. Про отримані відомості він повідомляв лікарю, який узагальнював «звіт» і месенджером відправляв своєму російському куратору.

Для комунікації з ФСБ зловмисник використовував окремий телефон та сім-карту, яку ховав у поштовій скриньці в під’їзді свого будинку.

Служба безпеки задокументувала злочини обох фігурантів і затримала їх за місцями проживання. За даними контррозвідки СБУ, затриманий лікар певний час перебував у статусі «сплячого агента» ФСБ. Навесні 2024 року російська спецслужба дистанційно «активувала» його для здійснення підривної діяльності у Харкові.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла теракту, який російські спецслужби готували у Хмельницькому. За результатами спецоперації затримано агента РФ, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території міста.

Як повідомлялося, Росія намагалась отримати актуальні дані про Сили оборони України в акваторії Чорного моря. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі шпигуна.

До слова, починаючи з 2024 року Служба безпеки разом із Національною поліцією встановила 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів «Укрзалізниці» і встановлювали саморобні вибухові пристрої, готуючи теракти.