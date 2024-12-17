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У Москві ліквідовано генерал-лейтенанта РФ і його помічника (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Москві ліквідовано генерал-лейтенанта РФ і його помічника (фото, відео)
Вибух був таким сильним, що з першого по третій поверхи вибило шибки
фото: скрін із відео

РФ традиційно звинувачує в підриві Україну

Сьогодні близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ та його помічник. За даними російських ЗМІ, мова може йти про Ігоря Кирилова.

За попередніми даними, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до ручки електросамоката та приведений у дію дистанційно. Вибухівку нібито привіз до під’їзду невідомий за кілька хвилин до вибуху – близько 2-3 години ночі. У РФ впевнені, що підривник або його спільник могли навіть не перебувати в зоні видимості, а отримати доступ до камери під'їзду, який є у багатьох мешканців ЖК.

У Москві ліквідовано генерал-лейтенанта РФ і його помічника (фото, відео) фото 1

«Коли двоє військовослужбовців підійшли до дверей під’їзду житлового будинку, стався вибух. Його сила була такою, що з першого по третій поверхи вибило шибки, облицювання будинку потріскалося, а уламками було пошкоджено три автомобілі», – пишуть Telegram-канали.

Відкрито кримінальну справу. РФ традиційно звинувачує в підриві Україну.

Нагадаємо, у жовтні у Росії було знайдено труп воєнного злочинця Дмитра Ґолєнкова – пілота, відповідального за ракетні удари по Україні.

А 27 вересня, у місті Коломна Московської області РФ було знищено полковника російської окупаційної армії Олексія Володимировича Коломєйцева.

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Теги: вибух росія окупанти Москва

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