В Україну повернулося восьмеро дітей (фото)

Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків

З окупації вдалося повернути дітей на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

У п’ятницю, 14 лютого, в Україну повернулося восьмеро дітей, які перебували на окупованих територіях.

фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

«Серед повернутих є рідні братики та сестрички. Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків. Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей», – написав Лубінець.

Крім того, жінка побачилася з двома своїми синами вперше за довгий час, оскільки раніше вона була незаконно затримана та засуджена на тимчасово окупованій території. Опікуном дітей була бабуся.

фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України перебувають 600 тисяч дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час представлення Спеціальної доповіді щодо доступу до освіти дітей та молоді з тимчасово окупованих територіях України.

Зазначається, що з 600 тисяч лише 7% навчаються в українських школах онлайн. Натомість у звичайних школах навчання триває за російськими стандартами. Деякі діти, за словами Лубінця, змушені навчатися одразу у двох системах освіти.

Раніше повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганщини розпочали процес з ліквідації шкіл. Очікується, що покинуті будівлі передадуть підрозділам ЗС РФ.

Більше того в регіоні існує проблема з кадрами, що додатково ускладнює навчальний процес. А батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за пропагандистською програмою РФ.