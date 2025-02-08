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Полонений росіянин розповів, за що вбив цивільного чоловіка

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Полонений росіянин розповів, за що вбив цивільного чоловіка
Полонений В’ячеслав Колмаков із Московської області пішов на війну, щоб заробити грошей
фото: скріншот із відео

За відмову виконувати накази та знущатися з українців командири підрозділу погрожували «обнулять» своїх бійців

Десантники узяли в полон на Курщині трьох бійців 155-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ, солдати якої відзначаються особливо жорстоким поводженням з полоненими українськими воїнами.

Полонені розповідають, за відмову виконувати накази та знущатися з українців командири підрозділу погрожували їх «обнулять».

Так, свою історію розповів полонений В’ячеслав Колмаков із Московської області. Він жив у селі, займався підсобним господарством, однак не платив податки та аліменти, тож зібрався чималий борг – понад два мільйони рублів. Росіянин вирішив підписати контракт та заробити на вбивстві українців. Його підрозділ виконував завдання на Курщині. За наказом командира з позивним Молот Колмаков та ще двоє солдатів зайняли будинок і опинилися в оточенні. Сиділи там тиждень.

«На другий чи третій день командир вийшов на зв’язок та розповів, що до будинку йде мирний житель. Але це насправді розвідник. Якщо нас побачить, повідомить, і будинок накриють міномети. Тож чоловіка треба «завалити». А якщо ми цього не зробимо – нас «обнулять», – пояснив полонений росіянин.

У двір і справді зайшов чоловік років 50-ти, і «довелося застосувати зброю», каже В’ячеслав Колмаков. Росіянин випустив у беззбройну людину шість патронів із автомата. Після цього командир сказав, що слідом іще хтось іде. Його слід прибрати також. А коли Колмаков відмовився, погрожував розправою.

Також росіянин додав, що їм наказували не здаватися у полон, а застрелитися або підірвати себе гранатою. Також він вірив, що у полоні його чекають тортури. Натомість десантники віддали росіянину останню пляшку води.

Раніше військовий розповів, як дізнавався новини про Україну у полоні. 

Нагадаємо, колишній бранець РФ, боєць «Азову» Артур Ніверчук перебував у російському полоні 884 дні. За два роки він змінив вісім колоній, серед яких була одна із найжорстокіших в РФ – «Чорний дельфін». 

Також азовець, захисник Маріуполя та військовополонений Михайло Чапля в інтерв’ю «Бердянськ 24» розповів, які методи катування росіян застосовують до українців у полоні. За його словами, вони випитують, чим людина займається в житті, ким вона є, і після цього – сильно бʼють.

«Б’ють щодня. Ти стоїш з заплющеними очима, руки вивернуті. Тебе б’ють в долоні шокером. Тебе б’ють по ногах, б’ють дубинками по ребрах, відбивають нирки. Є спецназівець, який хоче самоствердитися. Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло. Йде моральний тиск», – зауважив захисник.

За те, що чоловік офіцер «Азову», його пару разів переводили в карцер.

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Теги: податки полон Молот аліменти будинок чоловік Артур Бердянськ

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