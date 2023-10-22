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Розвідка пояснила важливість оборони Авдіївки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка пояснила важливість оборони Авдіївки
ЗСУ завдають окупантам значних втрат у районі Авдіївки
фото: Associated Press

Навколо Авдіївки відбувається чергове загострення, але війська РФ не можуть реалізувати свої плани

Місто Авдіївка є «воротами» для звільнення Донецька та всієї Донеччини. Попри пекельні бої, Збройні сили України завдають російським загарбникам значних втрат. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю «Еспресо».

«Оборона будь-якого українського населеного пункту є надзвичайно важливою, тому що будь-який населений пункт, із якого, скажімо, доводилося відходити, повертати і відвойовувати набагато важче і ціна цього набагато вища, ніж тримання оборони...Але так, Авдіївка справді має значення», – пояснив посадовець.

Юсов зауважив, що зараз навколо Авдіївки відбувається чергове загострення, але війська РФ не можуть реалізувати свої плани. Ворог зазнає великих втрат у живій силі та в техніці, не виконуючи поставлених завдань і фактично повертаючись до тактики м'ясних штурмів.

«Інформація про активізацію наступальних дій з їхнього боку була, і відповідно пропрацьовані різні сценарії, і українські оборонці та командування до цього готові. Так, звичайно, це завжди складно: буде неправий той, хто буде розповідати, що ці атаки дуже легко даються. Ні, нелегко», – наголосив представник ГУР.

Він додав, що Сили оборони продовжують звільняти територію і просуваються на окремих ділянках фронту згідно з загальним планом.

Нагадаємо, що росіяни, зазнаючи невдач під час наступу на Авдіївку, розбиваються на невеликі групи і намагаються секторально рухатися, щоб щільніше оточити місто.

Крім того, поблизу Авдіївки окупанти почали використовувати тактику «кротів» – щоб підібратись непомітно до позицій Збройних сил України, вони риють тунелі.

До слова, триває 606-та доба повномасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулося 82 бойових зіткнення на фронті. Ворог завдав 10 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: війна Авдіївка ГУР

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