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Розвідка показала, що саме було в «народному» проєкті Black Box (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка показала, що саме було в «народному» проєкті Black Box (відео)
фото: скрін із відео

За перші вісім місяців 2023 року Black Box завдала російським загарбникам збитків на понад $900 млн

До проєкту Black Box, на який жертвували кошти українці, зокрема входить баражуючий боєприпас «Бобер». Про це розповів боєць одного зі спецпідрозділів Головного управління розвідки з позивним «Колібрі», відео опублікував благодійний фонд «Повернись живим», який також збирав гроші на проєкт.

«Всередині Black Box знаходиться, зокрема, виготовлений в Україні баражуючий боєприпас «Бобер», здатний долати відстань до 800 км. Це – не єдина складова «коробки», але те, що ми можемо озвучити станом на зараз», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за перші вісім місяців 2023 року Black Box завдала російським загарбникам збитків на понад $900 млн, «Бобер» успішно виконував задачі у тимчасово окупованому Криму, на інших окупованих територіях України та «залітав» на військові об’єкти на території РФ.

«Black Box, до прикладу, влучив у сховище, де зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів «Іскандер», – зауважують у Фонді.

Фонд анонсував, що на зібрані 15 млн грн придбає автівки з комплектуючими для «Колібрі» та інших бійців, що працюють з Black Box.

Нагадаємо, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: розвідка окупанти Україна

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