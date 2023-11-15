Президентські вибори в РФ: Британська розвідка розкрила плани Кремля

9 листопада 2023 року Кремль оголосив, що президент Путін проведе свою традиційну пресконференцію, поєднану з «прямою лінією»

Ймовірно Путін висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року

Перед початком виборчої кампанії російський диктатор Володимир Путін усе частіше почав з'являтися у публічному просторі. Кремлівські політтехнологи намагаються представити його «патріотичним» кандидатом. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як наголошується у зведенні, 9 листопада 2023 року Кремль оголосив, що президент Путін проведе свою традиційну пресконференцію, поєднану з «прямою лінією», до кінця року. У 2022 році захід було скасовано, скоріш за все, тому, що за попередні тижні Росія зазнала гучних військових поразок в Україні.

За даними британської розвідки, кремлівські планувальники майже напевно бачать у цій події важливу віху в очікуваній кампанії Путіна із забезпечення п'ятого президентського терміну на президентських виборах у березні 2024 року. Ймовірно, він висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року.

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Крім того, 10 листопада 2023 року Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де зустрівся з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

«Це другий візит Путіна до штабу за чотири тижні: ймовірно, це активізація його постійних зусиль уявити себе "патріотичним" кандидатом напередодні виборчої кампанії», – зазначають у Міноборони Британії.

Раніше The Telegraph розповів, навіщо Путін збирається балотуватися як самовисуванець. 71-річний Путін розійдеться з політичною партією «Єдина Росія» заради «консервативної» кампанії, заснованої на «гордості, впевненості та майбутньому». Аналітики кажуть, що Путін відчайдушно хоче, щоб його вважали одним із найвидатніших російських лідерів усіх часів, і хоче, щоб вторгнення в Україну стало його коронним досягненням. Але коли у вересні кандидати від «Єдиної Росії» проводили агітацію на платформі війни, вони не отримали гарячої реакції виборців.