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Розвідка: Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка: Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну
Білорусь зосередила на кордоні з Україної значні військові сили
фото: gur.gov.ua

Біля українського кордону зосереджено шість білоруських батальйонів

 

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну. Про це він сказав програмі військового телебачення України «Під прицілом».

«Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення.

На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітрянодесантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Наскільки довго буде така ситуація, це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні Росії проти нашої держави», – зазначив представник воєнної розвідки України.

Як відомо, вчора, 8 жовтня, послу України в Білорусі було вручено дипломатичну ноту, яка стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордону з Україною. ТАкож повідомлялося, що Росія привезла в Білорусь іранські дрони-камікадзе, якими може атакувати західні регіони України. 

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