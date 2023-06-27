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«Вагнерівці» знищили рідкісний російський літак: Ігнат пояснив, чим він особливий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Вагнерівці» знищили рідкісний російський літак: Ігнат пояснив, чим він особливий
Під час падіння літака загинули 10 членів екіпажу
фото скріншот відео

Юрій Ігнат: «Кожна знищена одиниця техніки, і вертольоти, і літаки це гарні новини для України» 

Під час повстання засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в Росії, було знищено цінний і рідкісний літак Іл-22. Таких у РФ не більше десяти. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю НВ.

«Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації група «Вагнера» на чолі з ватажком Євгенієм Пригожиним «піти на Москву» у РФ було знищено літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації», – зазначив Ігнат.

Ігнат нагадав, що Іл-22 вже вражався нашими українськими зенітними ракетами, але ми лише «пошкодили» його. «Він повернувся тоді на базу, трішки «пошматований», його відновлювали. Іл-22 працює разом з літаком А-50», – розповів він, додавши, що такий А-50 намагались підірвати партизани в Білорусі за допомогою дрона.

«Вони (А-50, - ред.) на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні», – зазначив Ігнат.

Крім того, за його даними, було знищено два бойових гелікоптери (один типу Мі й один Ка-52), один військово-транспортний гелікоптер Мі-8 і ще один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод. Останній, за його словами, є дуже цінним для армії РФ, і таких гелікоптерів в Росії є «не так багато».

Речник повітряних сил назвав знищення Іл-22 гарною новиною для України. «Кожна знищена одиниця техніки, і вертольоти, і літаки це гарні новини для України. Це створює окупантам проблеми. Плюс не забувайте ще льотчики. Вони найцінніший здобуток, пілота просто так не підготуєш», – констатував він.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

Теги: Міноборони літак гелікоптер партизани Юрій Ігнат Євген Пригожин ПВК «Вагнер»

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