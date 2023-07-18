Окупанти наступають на Куп’янському напрямку. Карта боїв ISW

Протягом останнього місяця окупанти стягували штурмові підрозділи «Шторм-З» до району кордону Харківської та Луганської областей

Збройні сили України на фронті на Донбасі просуваються в районі Бахмута, а також на кордоні Запорізької й Донецької областей. Контрнаступ відчутно руйнує потенціал сил РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Водночас росіяни активізували зусилля в напрямку Куп'янська. Ситуація у Харківській та Луганській областях залишається напруженою. Бої на Донбасі тривають.

Ворог вів активний наступ дії на лінії Куп'янськ-Сватове. 17 липня, ймовірно, окупанти досягли незначних тактичних успіхів на цьому напрямку. Окупанти просуваються на Куп'янському напрямку з кінця минулого тижня і атакують українські позиції поблизу Масютівки в 13 км на північний схід від Куп'янська та Новоселівського в 14 км на північний захід від Сватового, щоб відкинути українські сили через річку Оскіл.

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Війська ворога вели безуспішні наступальні дії на південь від Масютівки. Підрозділи 21-ї ОМСБр (2-ї загальновійськової армії ЦВО) і штурмових підрозділів «Шторм-З» атакували українські позиції поблизу Кармазинівки, що в 13 км на південний захід від Сватового. Узяли під контроль два опорні пункти на північний захід від села Нововодяне в 15 км на південний захід від Сватового.

Раніше ISW зазначав, що протягом останнього місяця окупанти стягували штурмові підрозділи «Шторм-З» до району кордону Харківської та Луганської областей, і схоже, що російські війська почали невеликі локалізовані наступальні дії в цьому секторі, використовуючи «Шторм-З» для того, щоб спробувати скористатися перевагами оперативної зосередженості України на іншому фронті.

17 липня рашисти продовжували обмежені наземні атаки на південний захід і південь від Кремінної. Росіяни вели безуспішні наступальні дії на захід від Діброви (6 км на південний захід від Кремінної) і на схід від Веселого (30 км на південь від Кремінної). Тривають безуспішні атаки ворога в районі Серебрянського лісу.

ЗСУ тим часом ведуть розвідку невеликими групами в лісових масивах на захід від Кремінної.

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Російська армія продовжує наземні атаки навколо Бахмута. Водночас загарбники не досягли жодних підтверджених успіхів у цьому районі 17 липня. Росіяни здійснили невдалі наземні атаки поблизу Оріхово-Василівки в 11 км на північний захід від Бахмута, Григорівки, Іванівського, Курдюмівки та Богданівки в 5 км на північний захід від міста-фортеці.

Російські джерела також стверджували, що загарбники підтягують резерви до Бахмута і контратакують у флангах, щоб відновити втрачені позиції. 16 липня російський військовий блогер заявив, що російські війська нібито протягом останніх п'яти днів атакували ЗСУ на північному фланзі Бахмута з напрямку Берхівка. Зокрема 200-та мотострілецька бригада (14-й армійський корпус, Північний флот) і невизначені російські бойові резерви, які вступили в бій з українськими силами в напрямку Ягідного.

17 липня ЗСУ продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута і, ймовірно, досягли обмежених успіхів. Просунулися у невстановлених місцях на південному фланзі Бахмута.

Українські війська захопили опорний пункт на північ від Кліщіївки. Контролюють райони на північ від Бахмута поблизу Залізнянського та висоти навколо Кліщіївки. Намагаються звільнити Яковлівку в 14 км на північний схід від Бахмута, щоб перекрити російські лінії зв'язку на Соледар, де тривають важкі бої.

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 17 липня. Росіяни безуспішно атакували українські війська поблизу Авдіївки (на північ від Донецька) та Красногорівки (на північно-західній околиці міста Донецьк).

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17 липня українські війська продовжили наземні атаки та просунулися в районі Донецько-Запорізького адміністративного кордону. Українські війська досягли околиць Старомайорського приблизно у 8 км на південь від Великої Новосілки.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська захопили позиції на околицях Староморського. Там зараз тривають важкі бої, але російські війська контролюють саме селище.

ЗСУ тим часом продовжують успішні контрнаступальні дії на Бердянському (західна частина Донецької-східна Запорізька область) напрямку, зокрема на південь від Великої Новосілки в районі Макарівки, Старомайрського та Новодарівки.

17 липня російські війська здійснили обмежені контратаки на заході Донецької області. Російські війська наступали в напрямку північного Староморського. Ворогу нібито вдалося успішно повернути втрачені позиції поблизу Приютного (14 км на південний захід від Великої Новосілки).

ЗСУ вчора продовжували безуспішні наземні атаки в районі Оріхова на заході Запорізької області. Українські сили невдало атакували в напрямку Роботиного. Українські війська дедалі частіше діють невеликими диверсійно-розвідувальними групами. Російські військові блогери також стверджували, що російські війська відбили українську атаку поблизу П'ятихаток, що в 25 км на південний захід від Оріхова.

Нагадаємо, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень