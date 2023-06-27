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Росіяни атакували Кременчук на роковини удару по ТРЦ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували Кременчук на роковини удару по ТРЦ
На Полтавщині було оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

У місті була оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 27 червня, у Кременчуці на Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

За повідомлення місцевих телеграм-каналів у місті після вибуху масово їдуть швидкі.

Росіяни атакували місто в роковину загибелі 22 людей і поранення ще 70-ти 27.06.2022. Тоді, рівно рік тому, ворожа ракета влучила в торгівельний центр, у якому перебувало понад тисяча людей.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня 2022 року завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавська область. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені. 

До відома в Україні сьогодні, 27 червня, була оголошена повітряна тривога. Спочатку сигнал прозвучав у північних та східних областях. Далі поширився і на центр країни. За попередніми даними зафіксовані пуски крилатих ракет. Проте станом на 12:07 було оголошено про відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

Триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено. 

Теги: окупанти війна тривога

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