Розвідка проводить ще декілька спецоперацій, подібних до «Синиці»

Операції з технікою є надзвичайно складними, і таких пропозицій із боку окупантів менше

Спецоперація Головного управління розвідки Міноборони з виманювання російського гелікоптера Мі-8 в Україну, що називалася «Синиця», є не єдиною. Наразі в роботі – ще кілька подібних. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Зараз, окрім вже реалізованої операції «Синиця», є ще декілька окремих подібних таких же випадків, які знаходяться в роботі», – сказав Юсов.

У розвідці наголосили, що операції з технікою є надзвичайно складними, і таких пропозицій із боку окупантів менше, аніж пропозицій просто здатись у полон у рамках програми «Хочу жити».

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Нагадаємо, 23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду $500 тис. у гривневому еквіваленті.