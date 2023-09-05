Стало відомо, яку винагороду отримає російський пілот, що передав Україні Мі-8

Україна – демократична правова держава, яка дотримується міжнародного права

Пілот, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду у розмірі 500 тис. дол. у гривневому еквіваленті. Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звичайно, в національній валюті. Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України в квітні 2022 року про відповідну компенсацію в разі, якщо людина переходить на бік України разом з технікою. Україна – демократична правова держава, ми і власні зобов’язання виконуємо і міжнародного права (дотримуємось). Тому ще раз – ті росіяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями, будь ласка, здавайтесь, переходьте на український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму», – зазначив він.

Як повідомлялося, гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії ймовірно приземлився на аеродромі в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. Їхліквідували.