Стало відомо, яку винагороду отримає російський пілот, що передав Україні Мі-8
Україна – демократична правова держава, яка дотримується міжнародного права
Пілот, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду у розмірі 500 тис. дол. у гривневому еквіваленті. Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
«Звичайно, в національній валюті. Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України в квітні 2022 року про відповідну компенсацію в разі, якщо людина переходить на бік України разом з технікою. Україна – демократична правова держава, ми і власні зобов’язання виконуємо і міжнародного права (дотримуємось). Тому ще раз – ті росіяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями, будь ласка, здавайтесь, переходьте на український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму», – зазначив він.
Як повідомлялося, гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії ймовірно приземлився на аеродромі в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. Їхліквідували.
Коментарі — 0