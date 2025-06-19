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«Я завжди надіявся та чекав». Перші слова звільненого з полону захисника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Я завжди надіявся та чекав». Перші слова звільненого з полону захисника
Український воїн сказав перші слова після звільнення з полону: Я завжди надіявся
фото: скриншот з відео

Дмитро Лубінець показав щемливе відео

Після звільнення з російського полону український військовослужбовець зробив першу заяву. Відповідне відео показав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Главком».

«Я завжди надіявся та чекав цього дня», – сказав військовий.

Нагадаємо, що 19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Звільнені воїни
Звільнені воїни
фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

До слова, Росія планує цього тижня кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Рішення про початок кампанії було ухвалено особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації кремлівського лідера.

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Теги: обмін полоненими Лубінець

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