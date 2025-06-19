Обмін полоненими: нові деталі повернення захисників та щемливі фото

Сьогодні було звільнено воїнів ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, більшість з яких перебували в полоні ще з 2022 року

Сьогодні, 19 червня, українські захисники повернулися з російського полону. Обмін відбувся на кордоні України та Білорусі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За даними «Главкома», звільнених з полону захисників доправили до Чернігова, де їх зустріли рідні та люди, які чекають своїх родичів з полону. Зараз військові проходять первинну адаптацію: приймають душ, їдять, а згодом будуть розподілені до реабілітаційних центрів.

Люди зустрічають звільнених з полону захисників фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

Рідні зустрічають захисників із ворожого полону фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

Україна повернула з російського полону захисників фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

Рідні зустрічають захисників із полону фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

Українські захисники повернулися додому фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

Сьогодні було звільнено воїнів ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, більшість з яких перебували в полоні ще з 2022 року.

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Україна та Росія провели новий обмін полоненими фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

Нагадаємо, що 19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Звільнені воїни фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

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Українські воїни після повернення з полону фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

До слова, Росія планує цього тижня кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Рішення про початок кампанії було ухвалено особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації кремлівського лідера.