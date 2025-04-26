Ватикан порушив протокол заради Зеленського

У Ватикані не заперечували, що правила протоколу були порушені

Ватикан вжив спеціальних заходів для того, щоб гарантувати українському президенту центр уваги серед світових лідерів

Ватикан порушив протокол, надавши президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряду під час похорон Папи Франциска. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Під час похорон Папи Римського Франциска Ватикан порушив свій традиційний протокол та надав Зеленському місце в першому ряду.

Зазвичай, місця для світових лідерів розподіляються в алфавітному порядку французькою мовою, яка є традиційною для дипломатії, що вимагало б, аби президент України сидів у третьому ряду або навіть позаду.

Однак, на цей раз Ватикан зробив виняток, надаючи Зеленському та його дружині Олені Зеленський місця за 11 сидінь від американського лідера Доанльда Трампа.

Як пише видання, після короткої зустрічі зеленського з Трампом, яка стала їх першою після розриву в Овальному кабінеті, лідер України отримав спонтанні аплодисменти на площі Святого Петра.

Місце, що було виділено Зеленському ще раз підкреслює увагу, яку йому приділили на цьому важливому заході.

Імовірно, Ватикан вжив спеціальних заходів для того, щоб гарантувати українському президенту центр уваги серед світових лідерів, навіть попри традиційні протокольні правила.

У Ватикані не заперечували, що правила протоколу були порушені.

«Я вважаю, що вони зайняли вакантне місце», – сказав речник Ватикану Маттео Бруні.

Примітним стало те, що для інших присутніх правила суворо дотримувалися. Так, президент Аргентини Хав’єр Мілей сидів поруч зі швейцарським охоронцем, а принц Уельський, який представляв короля, сидів у третьому ряду, поруч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під оплески зайняв своє місце на поховальній церемонії Папи Римського Франциска, яка відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска.

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Також Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов.