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Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
Ексдепутат Вадим Новинський отримав підозру у державній зраді
фото з відкритих джерел

Екснардеп, що втік за кордон, перейшов до погроз президенту

Підсанкційний олігарх, екснардеп Вадим Новинський відреагував на заяви Володимира Зеленського, зроблені на брифінгу, який глава держави провів 13 травня у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис олігарха.

Зазначимо, що на пресконференції Зеленський повідомив, що олігархи та екснардепи Віктор Медведчук та Вадим Новинський погрожували президенту та його сім'ї та передавали українському лідеру ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна про капітуляцію.

Новинський опублікував у соцмережі допис, у якому зазначив, що Зеленський «дозволив собі грубий наклепницький випад» у бік екснардепа.

Новинський каже, що не вів жодних перемовин, водночас зв'язувався з низкою осіб РФ на початку повномасштабного вторгнення, проте про жодну пропозицію втечі, капітуляції чи інші дії з його боку не йшлося.

Вже підсумувавши, екснардеп перейшов до шантажу та погроз в бік президента. Він підкреслив, що може найближчим часом оприлюднити дані, свідком яких Новинський став та додав, що може звернутись до суду з позовом проти Володимира Зеленського «для захисту честі та гідності від грубих та брехливих звинувачень на мою адресу» .

На пресконференції Зеленський казав: «Це почалося від того, як люди пана Медведчука, Новинський особисто – все це є, є відповідні свідки, записи – представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною телефоном, в найскладніший момент, коли ми були в повній блокаді. Говорили про те, як треба здавати Україну, території тощо, як і куди мені треба бігти, інакше у мене не буде моєї сім'ї».

Минулого тижня Главком повідомив, що Печерський райсуд Києва арештував низку майна колишнього народного депутата, олігарха, клірика Української православної церкви Московського патріархату Вадима Новинського. 

За клопотаннями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Феміда арештувала нерухомість Новинського (квартиру площею 666,7 кв. м у центрі столиці; дві земельні ділянки загальною площею 0,2 га у Козині під Києвом) і його автомобіль Mercedes-Benz V250 d, 2017 року випуску.

Крім цього, суд арештував 8 млн грн застави, яку восени 2016 року Вадим Новинський вніс за експершого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Орлова, підозрюваного в причетності до масових заворушень в Одесі у лютому 2014 року.

У липні 2024 року Орлов уник кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності». Тоді ж Приморський районний суд Одеси постановив: повернути Новинському 8 млн грн застави. Однак кошти до цього часу лежали на депозитному рахунку Територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області.

Арештовуючи активи Новинського, столичний суд наголосив: це необхідно для забезпечення конфіскації майна як виду покарання у разі доведення вини підозрюваного.

Як повідомляв «Главком», 18 січня 2025 року українські правоохоронці заочно оголосили підозру олігарху Новинському за статтями «Державна зрада» (ч.1 ст. 111 ККУ) і «Розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті» (ч.2 ст. 161 ККУ).

За версією слідства, не пізніше 2018 року Вадим Новинський, діючи за узгодженням із з патріархом Московським, предстоятелем Російської православної церкви Кирилом, приступив до розповсюдження інформації на підтримку політики РФ, спрямованої на послаблення української незалежності і поширення наративів ідеології «русского міра». Зокрема, у численних інтерв’ю та у своїх дописах у соцмережах у стилі російської пропаганди.

Нагадаємо, що 13 квітня 2023 року за матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

Згодом 20 квітня 2023 року було накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

Також підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський не зміг назвати винного в ракетних ударах по лікарні «Охматдит», клініці «Ісіда» та інших цивільних об'єктах. У своєму дописі він зазначив, що винні політики, які демонструють незговірливість. 

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Теги: олігархи Вадим Новинський Володимир Зеленський шантаж погрози

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