Перемовини Зеленського та Путіна у Туреччині. Буданов пояснив, яка головна мета

Буданов заявив, що підтримує готовність Зеленського до прямих переговорів з диктатором Путіним у Туреччині

Президент Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, оскільки Україні потрібне припинення вогню для збереження життя людей. Як передає «Главком», про це у коментарі «РБК-Україна» заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Буданов вважає, що позиція українського президента, який заявив про готовність невідкладно зустрітися з російським диктатором аби особисто говорити про можливе перемир'я, абсолютна правильна.

На думку керівника ГУР, Зеленський готовий до зустрічі з Путіним у Туреччині.

«Очевидно, це абсолютно правильна позиція українського президента, який таким чином демонструє щире прагнення і готовність до завершення війни. Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей. У мене немає сумнівів, що Володимир Зеленський всебічно готовий до такої зустрічі й у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягти бажаного результату», – сказав він.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ.

Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

Водночас, за даними російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. Також до делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі в четвер, 15 травня. Однак поки що більше нічого з цього приводу Кремль коментувати не збирається.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.