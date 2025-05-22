«Зʼясовуємо деталі по кожній людині». Зеленський провів нараду щодо обміну

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині»

Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути людей із російської неволі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних сторінках гаранта.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині».

«Були доповіді щодо контактів із росіянами. Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості. Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу. Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони», – заявив президент.

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фото: Zelenskiy / Official

Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

Нагадаємо, найбільшим результатом зустрічі української та російської сторін у Туреччині стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими. Україна опрацьовує деталі обміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами глави нашої держави, міністр оборони Рустем Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про конкретні деталі розмови з росіянами. Делегації України вдалось «утримати розмову в достойних рамках».

Як відомо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

До слова, глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Поки Україна дивиться вперед, Росія абсолютно зосереджена на минулому.