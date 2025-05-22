Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Зʼясовуємо деталі по кожній людині». Зеленський провів нараду щодо обміну

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
«Зʼясовуємо деталі по кожній людині». Зеленський провів нараду щодо обміну
За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині»
колаж: glavcom.ua, фото: Zelenskiy / Official

Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути людей із російської неволі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних сторінках гаранта.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». 

«Були доповіді щодо контактів із росіянами. Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості. Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу. Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони», – заявив президент.

6 фото
На весь екран
фото: Zelenskiy / Official

Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

Нагадаємо, найбільшим результатом зустрічі української та російської сторін у Туреччині стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими. Україна опрацьовує деталі обміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами глави нашої держави, міністр оборони Рустем Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про конкретні деталі розмови з росіянами. Делегації України вдалось «утримати розмову в достойних рамках».

Як відомо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

До слова, глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Поки Україна дивиться вперед, Росія абсолютно зосереджена на минулому.

Читайте також:

Теги: обмін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венс зустрівся з Зеленським у Ватикані
Венс розповів, як пройшла перша зустріч з Зеленським після суперечки в Білому домі
19 травня, 03:16
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
17 травня, 18:50
Раніше Путін заговорив про прямі переговори з Україною в Стамбулі
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
13 травня, 04:59
«Рідкісні стосунки довіри»: стало відомо, як спілкуються Зеленський і Макрон
«Рідкісні стосунки довіри»: стало відомо, як спілкуються Зеленський і Макрон
11 травня, 11:13
Зеленський відвідав Чехію та зустрівся з президентом Павелом
Україна та Чехія створять школу пілотів F-16
5 травня, 04:52
Зеленський: Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві 9 травня
Зеленський: Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві 9 травня
3 травня, 12:06
Дональд Трамп виступає з промовою про свої перші 100 днів на посаді 47-го президента США у Sports Expo Center Громадського коледжу округу Макомб. 29 квітня 2025 року
Трамп за 100 днів не зупинив війну. Чи можна досягти миру через визнання Криму російським?
30 квiтня, 18:05
Зеленський, Макрон і Трамп стоять майже поряд на церемонії прощання з Папою Римським (відео)
Зеленський, Макрон і Трамп стоять майже поряд на церемонії прощання з Папою Римським (відео)
26 квiтня, 11:47
Зеленський: Дипломатія повинна спрацювати
Найближчими днями очікуються зустрічі, які наблизять тишу для України – Зеленський
25 квiтня, 21:24

Політика

Новий північнокорейський есмінець зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина
Новий північнокорейський есмінець зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина
«Зʼясовуємо деталі по кожній людині». Зеленський провів нараду щодо обміну
«Зʼясовуємо деталі по кожній людині». Зеленський провів нараду щодо обміну
«Як із Зеленським». В Овальному кабінеті Трамп висунув низку звинувачень президенту ПАР
«Як із Зеленським». В Овальному кабінеті Трамп висунув низку звинувачень президенту ПАР
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані
Суд відмовився анулювати результати виборів у Румунії на вимогу праворадикала Сіміона
Суд відмовився анулювати результати виборів у Румунії на вимогу праворадикала Сіміона
Новообраний президент Румунії отримав перші погрози вбивством
Новообраний президент Румунії отримав перші погрози вбивством

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
73K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
53K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
29K
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО
20K
Хто наводив ракети на КБ «Луч»? Суд поставив крапку у конфлікті генерала Кривоноса і Держаудитслужби

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua