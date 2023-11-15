Німецький журналіст вихваляв Путіна й отримував за це гроші від російського олігарха

Зайпель зняв фільм та написав дві книги про Путіна

Німецький журналіст, режисер та письменник Хуберт Зайпель, який зняв фільм та написав дві книги про Путіна, отримав сотні тисяч євро від компаній, пов'язаних з російським мільярдером Олексієм Мордашовим. Про це йдеться в дослідженні Cyprus Confidential («Таємниці Кіпру»), пише російське видання «Важные истории».

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Видання зазначає, що дві книги Зайпеля про Пуітна – «Путін. Логіка влади» (2015) і «Влада Путіна. Навіщо Європі Росія» (2021) – були видані кількома мовами і стали бестселерами. А документальний фільм «Я, Путін. Портрет» (2012) був номінований на премію німецького телебачення за найкращий репортаж.

Книга Хуберта Зайпеля «Путін. Логіка влади»

«Сфера компетенції Зайпеля – Росія. Воно й зрозуміло: за його словами, він не тільки багато років вивчав Росію як дослідник, а й «під сотню разів» спілкувався з російським президентом», – пише видання.

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Секретні фінансові домовленості роками пов'язували Хуберта Зайпеля з компаніями, близькими до російського олігарха Олексія Мордашова. Зайпель – перший німецький журналіст, щодо якого доведено фінансування особою з оточення Путіна.

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні журналістів, у 2018 році Зайпель підписав спонсорський договір на створення та популяризацію книги про «політичний клімат у Росії». За це він отримав щонайменше €600 тис. Цією книгою стала «Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?», опублікована в 2021 році.

У підготовлених для підписання документах є рукописна позначка, яка вказує на те, що окремі гроші Зайпель у 2013 році міг отримати за підготовку біографічної книги «Путін. Логіка влади» (2015).

«Очевидно, на підготовку попередньої книги Зайпеля «Путін. Логіка влади» було укладено окрему угоду на окрему суму. Про спонсорські договори і можливий конфлікт інтересів Зайпеля читачі дізнатися не могли – у книгах про них не йшлося ні слова. Не знав про них і видавець обох бестселерів», – відповіло на запит видання «Важные истории» видавництво Hoffmann und Campe, яке публікувало книги журналіста.

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Зазначається, що спонсор ховався за компанією De Vere Worldwide Corporation з Британських Віргінських островів, яка записана на Ігоря Воскресенського, одного з директорів «Силових машин», власником якого був російський олігарх Олексій Мордашов. Гроші на виплати Зайпелю приходили в De Vere Worldwide від офшорів, бенефіціаром яких був сам Мордашов.

Відповідаючи на запитання Paper Trail Media, Зайпель визнав, що книжки про Путіна спонсорував російський мільярдер, однак він не вважає, що це якось впливає на його роботу.

Зазначимо, Олексій Мордашов – постійний фігурант російського списку мільярдерів. У 2021 році він очолював його зі статком майже $30 млрд. Його називали одним із спонсорів будівництва «палацу Путіна» під Геленджиком. Після вторгнення Росії в Україну Мордашов потрапив під західні санкції.

Нагадаємо, російські компанії будуть зобов'язані маркувати консерви через центр, який належить холдингу USM поплічника Путіна, мільярдера Алішера Усманова.

Раніше повідомлялося, що один із основних акціонерів «Альфа-Груп», російський олігарх, наближений до диктатора Путіна Михайло Фрідман, втік із Великої Британії.