ЄС вигадав спосіб, аби переконати США підтримувати Україну – Politico

Європейські союзники України планують натиснути на США

Представники європейських урядів мають намір вирушити в турне США, щоб побороти скептицизм, що наростає, у питанні продовження військової підтримки України. Про це виданню Politico розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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«Потрібно знайти способи достукатися (до громадськості – «Главком») по обидва боки Атлантики. Ми плануємо відправитися в окремі штати, зустрітися, наприклад, з компаніями, які продають (військову – «Главком») техніку, створюючи таким чином робочі місця у США. Більшість витрачених на Україну грошей насправді було витрачено в США», – сказав він.

Ландсбергіс зазначив, що презентація, в якій країни Балтії та інші країни, які мають тісні зв’язки з Україною, висловлюються на користь подальшої підтримки, «може спрацювати досить добре», якщо її проведуть не лише американські політики, а й ті, хто залежить від цієї допомоги.

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Хоча Ландсбергіс не сказав, які ще країни можуть взяти участь у такій поїздці, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас запевнила Politico, що країна уже працює у цьому напрямку. «Наш міністр закордонних справ був в штаті Арканзас, спілкувався з людьми та висловлював свої погляди, тож це те, що ми робимо весь час», – сказала вона.

Як пише видання, у Вашингтоні сенатори заявили, що інформаційна робота європейських лідерів може допомогти зміцнити підтримку Києва серед втомлених війною виборців. Сенатор Ліндсі Грем, відомий республіканський прихильник допомоги Україні, також сказав Politico, що це може бути «корисним для інших».

Вашингтон останніми місяцями почав активно підтримувати грошима розширення виробництва різних видів озброєнь. Держзамовлення на постачання зброї Україні та заповнення її запасів на американських складах майже досягли $25 млрд. Президент Джо Байден також почав говорити про те, що військова підтримка України вигідна американській економіці.

Гроші, які Конгрес виділяє Україні, у вигляді держзамовлень одержують американські виробники, заявив нещодавно президент. Зенітно-ракетні комплекси Patriot випускаються в Аризоні, а артилерійські снаряди – у 12 штатах, включаючи Пенсільванію, Огайо та Техас, сказав він: «Сьогодні, як і під час Другої світової війни, патріотичні американські робітники створюють арсенал демократії та служать».

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Рівень підтримки України в США залишається досить високим, свідчать результати недавнього опитування : 60% американців вважають, що союзники та противники США сприймуть припинення військової допомоги як слабкість. Крім того, 84% вважають, що Володимир Путін є загрозою інтересам США. Але група консервативних республіканців у Палаті представників, близьких до колишнього президента Дональда Трампа, блокує виділення нових сум.

Деякі конгресмени-республіканці мають відчуття, що США поодинці несуть ношу підтримки України, говорить Скотт Каллінейн, директор зі зв'язків з державними органами неурядової організації Razom, яка нещодавно проводила зустріч з конгресменами. «Але це зовсім не так» і пояснення європейських політиків можуть допомогти виправити ситуацію, вважає Каллінейн: «Ця інформація не завжди доходить до США, і члени (Конгресу – «Главком») не завжди повною мірою розуміють масштаби того, що роблять ЄС та Великобританія, тому якщо вони поділяться з Конгресом цими даними, це допоможе посилити підтримку (політики – «Главком») допомоги Україні».

До слова, президент США Джо Байден накладе вето на запропонований республіканцями Палати представників законопроєкт про пакет допомоги лише Ізраїлю, без фінансування підтримки для України. Про це повідомляє The Hill.

Як зазначається, у Білому домі заявили, що глава держави не підтримає таку ініціативу представників Республіканської партії з надання допомоги Тель-Авіву, одночасно скоротивши фінансування Податкової служби (IRS) та виключивши спрямування коштів на інші пріоритети національної безпеки.

Адміністративно-бюджетне управління (OMB) розібрало пропозицію республіканців у Палаті представників і дійшло висновку, що воно «привносить партійність на підтримку Ізраїлю» і не відповідає вимогам часу, ігноруючи гуманітарну допомогу жителям Сектору Газа та допомогу Україні, а також союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.