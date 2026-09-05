Два тролейбуси потрапили під російську атаку в Миколаєві (відео)

У тролейбусі під час атаки перебували пасажири

У транспорті вибито вікна та пошкоджено окремі елементи, постраждалих немає

Російські війська знову атакували Миколаїв. Унаслідок удару пошкоджено житловий будинок та громадський транспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

За попередніми даними, у багатоповерховому будинку вибито вікна. Наразі фахівці обстежують житловий сектор та оцінюють наслідки атаки.

Також пошкоджено два міські тролейбуси, які в момент удару курсували за маршрутами. У транспорті вибито вікна та пошкоджено окремі елементи. Люди не постраждали.

Сєнкевич також повідомив, що протягом ночі працівники міських комунальних підприємств допомагали рятувальникам ліквідовувати пожежу в торговельному центрі.

Вони забезпечували ДСНС водою, направляли на місце водовозки та необхідний транспорт. Міські служби продовжують обстежувати територію та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, напередодні російські війська шість разів атакували «Епіцентр» у Миколаєві. Десятеро працівників торговельного центру майже добу боролися з пожежами між ударами. Після останнього влучання вогонь охопив 42 тис. кв. м будівлі.