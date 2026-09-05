Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Два тролейбуси потрапили під російську атаку в Миколаєві (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Два тролейбуси потрапили під російську атаку в Миколаєві (відео)
У тролейбусі під час атаки перебували пасажири
скриншот

У транспорті вибито вікна та пошкоджено окремі елементи, постраждалих немає

Російські війська знову атакували Миколаїв. Унаслідок удару пошкоджено житловий будинок та громадський транспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

За попередніми даними, у багатоповерховому будинку вибито вікна. Наразі фахівці обстежують житловий сектор та оцінюють наслідки атаки.

Також пошкоджено два міські тролейбуси, які в момент удару курсували за маршрутами. У транспорті вибито вікна та пошкоджено окремі елементи. Люди не постраждали.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Сєнкевич також повідомив, що протягом ночі працівники міських комунальних підприємств допомагали рятувальникам ліквідовувати пожежу в торговельному центрі.

Вони забезпечували ДСНС водою, направляли на місце водовозки та необхідний транспорт. Міські служби продовжують обстежувати територію та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, напередодні російські війська шість разів атакували «Епіцентр» у Миколаєві. Десятеро працівників торговельного центру майже добу боролися з пожежами між ударами. Після останнього влучання вогонь охопив 42 тис. кв. м будівлі. 

Читайте також:

Теги: громадський транспорт Миколаївщина обстріл Миколаїв транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Логістичний центр Roshen після атаки ворога 27 серпня 2026 року
«Тут кипіла робота, а сьогодні – руїни»: Порошенко показав знищений Roshen під Києвом
31 серпня, 12:07
Пасажирів закликають бути обачними під час безпекових зупинок
У Києві через повітряну загрозу тимчасово зупинено рух міської електрички
27 серпня, 15:37
Зеленський повідомив про 16 загиблих унаслідок удару по ТЦ у Кривому Розі
Зеленський після смертоносних атак Росії закликав партнерів посилити ППО
22 серпня, 10:42
Обмін полоненими, удар по Житомиру, нові міністри та операція «Форест Гамп»: головне за день 19 серпня
Обмін полоненими, удар по Житомиру, нові міністри та операція «Форест Гамп»: головне за день 19 серпня
19 серпня, 21:04
Атака на Україну, блекаут у Москві: головне за ніч 19 серпня
Атака на Україну, блекаут у Москві: головне за ніч 19 серпня
19 серпня, 05:45
Російська атака на місто в ніч проти 21 липня. Палає магазин «Епіцентр» у Сумах. Велетенське приміщення вигоріло повністю
Бізнес у Сумах збільшив сплату податків попри посилення російських атак
18 серпня, 15:29
Наслідки обстрілу Харківської ТЕЦ-5
Розвідка назвала головні цілі Росії для ударів восени та взимку
18 серпня, 14:52
Запоріжжя та область щодня страждають від ударів БпЛА та ракет
Росія завдала удару по Запорізькому району: поранено жінку та дитину
14 серпня, 01:26
У зведеннях про атаки РФ обмежать інформацію про балістику
Речник Повітряних сил пояснив, які дані зникнуть із ранкових зведень
12 серпня, 20:01

Події в Україні

Окупанти вдарили по пасажирському потягу до Херсона: є поранена
Окупанти вдарили по пасажирському потягу до Херсона: є поранена
Два тролейбуси потрапили під російську атаку в Миколаєві (відео)
Два тролейбуси потрапили під російську атаку в Миколаєві (відео)
Кам’янське оголосило День жалоби за загиблими на гіганті «Каметсталь»
Кам’янське оголосило День жалоби за загиблими на гіганті «Каметсталь»
Окупанти заявили, що після удару ЗСУ помер керівник близького до Путіна фонду
Окупанти заявили, що після удару ЗСУ помер керівник близького до Путіна фонду
Балістична атака повністю зупинила металургійний комбінат у Кам’янському
Балістична атака повністю зупинила металургійний комбінат у Кам’янському
Україна пропонувала Путіну припинити бої на фронті під час візиту посланців Трампа
Україна пропонувала Путіну припинити бої на фронті під час візиту посланців Трампа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
103K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua