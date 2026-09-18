Володимир і Олена Зеленські замилували мережу обіймами на саміті в Буковелі (відео)

Зеленських порівняли із зірковим подружжям Девідом та Вікторією Бекхемами

Президент та перша леді України показалися разом на саміті «Карпатської вісімки» в Буковелі. В обʼєктив фотографа Яна Доброносова потрапив момент, коли Володимир та Олена Зеленські чекали на гостей. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Доброносова у Facebook.

На кадрах президентське подружжя проявило свої почуття. Пара спілкувалася, усміхаючись одне одному. Тоді ж Олена Зеленська торкнулася президента, а він обійняв її у відповідь.

Потім Володимир та Олена Зеленські продовжили посміхатися та про щось розмовляти. Президент та перша леді іноді демонструють свої почуття та повагу одне до одного на публіці. Їх можна побачити, тримаючись за руки на окремих заходах, також Володимир Зеленський не забуває подавати Олені Зеленській руку, коли вона виходить із літака.

Автор відео порівняв Зеленських із зірковим подружжям Девідом та Вікторією Бекхемами. «Між Президентом та Першою Леді завжди особливий контакт. Практично як у Девіда та Вікторії Бекхемів. Але сьогодні він був прямо особливим», – написав Ян Доброносов.

У мережі користувачі також прокоментували відео з Володимиром та Оленою Зеленськими:

«Милота».

фото: скриншот Іnstagram.com/dobronosov

«Це так мило».

фото: скриншот Іnstagram.com/dobronosov

«Милі».

«Приємно дивитись. Обожнюю їх обох, милі».

фото: скриншот Іnstagram.com/dobronosov

«А я люблю, коли вони щасливі».

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська разом із президентом Володимиром Зеленським прилетіла до Анкари на 36-й саміт НАТО. У мережі з'явилися кадри прибуття президентського подружжя до Туреччини. Олена та Володимир Зеленські вийшли з літака, тримаючись за руки.