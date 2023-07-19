«Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині

Є пошкодження приватних будинків

Сьогодні під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою інформацією внаслідок удару «Шахедами» постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

«Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.

До слова, триває 511-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.