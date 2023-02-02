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У Криму партизани підірвали автівку з російськими окупантами (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму партизани підірвали автівку з російськими окупантами (відео)
Автівка вибухнула на дорозі Севастополь - Сімферополь
фото: скріншот із відео

Стався вибух у машині з офіцерами Росгвардії 

Партизанський рух «Атеш», що діє у тимчасово окупованому Криму, ліквідував двох російських окупантів. Про це рух «Атеш» повідомив у Telegram.

Машина з офіцерами Росгвардії вибухнула по дорозі з Севастополя до Сімферополя. Автомобіль було підірвано за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули.

«Наші люди у цій злочинній за своєю суттю організації змогли ліквідувати двох вельми важливих офіцерів Росгвардії, які поспішали із Севастополя до Сімферополя. Не доїхали, згоріли у машині», – йдеться в повідомленні партизанського руху.

Нагадаємо, у грудні 2022 року кримські партизани влаштували підпал казарм із мобілізованими росіянами в селищі Совєтське на тимчасово окупованому півострові.

Теги: партизани вибух Крим

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