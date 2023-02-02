США поставили під сумнів здатність України повернути Крим найближчим часом

У Пентагоні вважають, що Україні буде складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї окупованої України

Пентагон не вірить, що Україна скоро матиме здатність витіснити російські війська з тимчасово окупованого півострова

Українські війська навряд чи зможуть відвоювати Крим у російських військ у найближчому майбутньому. Про заявили чотири високопосадовці міністерства оборони США під час засекреченого брифінгу для членів Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, повідомило видання Politico.

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Незрозуміло, що привело учасників брифінгу до такої оцінки, наголошує видання. Але, за словами трьох осіб, які безпосередньо знають зміст брифінгу в четвер, Пентагон не вірить, що Україна має або скоро матиме здатність витіснити російські війська з тимчасово окупованого півострова.

Четверте джерело сказало, що брифінг був більш двозначним. Але суть залишилася незмінною: перемога України в наступі з метою відвоювання незаконно анексованої території не гарантована.

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Усі четверо джерел попросили про анонімність, розкриваючи деталі засекреченого брифінгу. Серед учасників брифінгу були Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії, і генерал-лейтенант Дуглас Сімс, директор з питань операцій Об'єднаного штабу. «Ми не будемо коментувати закриті брифінги, а також не будемо говорити про гіпотетичні можливості або спекулювати на потенційних майбутніх операціях», – заявила прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх.

«З точки зору здатності України боротися і відвоювати свою суверенну територію, їхні чудові результати у відбитті російської агресії і постійна адаптивність на полі бою говорять самі за себе», – додала вона.

Озвучена оцінка перегукується з тим, на що генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, натякав протягом останніх тижнів. «Я, як і раніше, вважаю, що цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї… окупованої Росією України», – сказав він під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині 20 січня.

Натомість колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українські сили можуть звільнити півострів від окупантів вже наприкінці літа 2023 року, якщо отримають від Заходу достатньо необхідного озброєння.

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Тим часом партизанський рух «Атеш», що діє у тимчасово окупованому Криму, ліквідував двох російських загарбників. Машина з офіцерами Росгвардії вибухнула по дорозі з Севастополя до Сімферополя. Автомобіль було підірвано за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули.