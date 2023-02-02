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США поставили під сумнів здатність України повернути Крим найближчим часом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США поставили під сумнів здатність України повернути Крим найближчим часом
У Пентагоні вважають, що Україні буде складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї окупованої України
фото з відкритих джерел

Пентагон не вірить, що Україна скоро матиме здатність витіснити російські війська з тимчасово окупованого півострова

Українські війська навряд чи зможуть відвоювати Крим у російських військ у найближчому майбутньому. Про заявили чотири високопосадовці міністерства оборони США під час засекреченого брифінгу для членів Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, повідомило видання Politico.

Незрозуміло, що привело учасників брифінгу до такої оцінки, наголошує видання. Але, за словами трьох осіб, які безпосередньо знають зміст брифінгу в четвер, Пентагон не вірить, що Україна має або скоро матиме здатність витіснити російські війська з тимчасово окупованого півострова.

Четверте джерело сказало, що брифінг був більш двозначним. Але суть залишилася незмінною: перемога України в наступі з метою відвоювання незаконно анексованої території не гарантована.

Усі четверо джерел попросили про анонімність, розкриваючи деталі засекреченого брифінгу. Серед учасників брифінгу були Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії, і генерал-лейтенант Дуглас Сімс, директор з питань операцій Об'єднаного штабу. «Ми не будемо коментувати закриті брифінги, а також не будемо говорити про гіпотетичні можливості або спекулювати на потенційних майбутніх операціях», – заявила прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх.

«З точки зору здатності України боротися і відвоювати свою суверенну територію, їхні чудові результати у відбитті російської агресії і постійна адаптивність на полі бою говорять самі за себе», – додала вона.

Озвучена оцінка перегукується з тим, на що генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, натякав протягом останніх тижнів. «Я, як і раніше, вважаю, що цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї… окупованої Росією України», – сказав він під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині 20 січня.

Натомість колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українські сили можуть звільнити півострів від окупантів вже наприкінці літа 2023 року, якщо отримають від Заходу достатньо необхідного озброєння. 

Тим часом партизанський рух «Атеш», що діє у тимчасово окупованому Криму, ліквідував двох російських загарбників. Машина з офіцерами Росгвардії вибухнула по дорозі з Севастополя до Сімферополя. Автомобіль було підірвано за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули.

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Теги: війна Крим перемога Пентагон Україна автомобіль окупанти

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