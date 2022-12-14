ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному морі

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS)

У Чорному морі 14 грудня на бойовому чергуванні перебувають 8 російських кораблів, з них жодного ракетоносія

Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про розміщення російських кораблів у Чорному, Азовському та Середземному морях.

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«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет», – йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

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до Азовського моря – 23 судна, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 31 судно, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

За даними ВМС, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, вранці 14 грудня країна-терористка РФ атакувала дронами Київщину.

ЗСУ повідомили, звідки були запущені іранські дрони на Київ.

Як стало відомо згодом, уламки збитих дронів пошкодили адмінбудівлі в Києві.