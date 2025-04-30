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Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух не приїдуть до РФ 9 травня
колаж: glavcom.ua

9 травня у РФ відбудеться військовий парад

У Росії 9 травня планують традиційне святкування Дня перемоги у Другій світовій війні, яку в країні називають Великою Вітчизняною. Захід, як і зазвичай, супроводжуватиметься військовим парадом. Однак представники двох країн, які отримали запрошення на захід, не приїдуть на захід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді отримав запрошення взяти участь у святкуванні в Москві, проте не приїде. Однак зазначається, що країна буде представлена на заході.

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух також не підтвердив участі у святкуванні Дня перемоги в Москві. Відповідне запрошення він отримав від російського диктатора Володимира Путіна під час переговорів делегацій обох країн у вересні 2024 року.

Водночас на цей час відомо, що у Москву приїдуть деякі лідери іноземних країн. Зокрема, таке бажання висловили глава Китаю Сі Цзіньпін та премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Нагадаємо, що президент Сербії Александар Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці.

Як повідомлялося, на параді 9 травня в Москві, для всіх відвідувачів, включно з представниками ЗМІ та запрошеними гостями, діятимуть правила безпеки. Як повідомляють російські ЗМІ, учасники події проходитимуть стандартну перевірку речей, а перелік заборонених до пронесення предметів містить 26 пунктів.

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Теги: путін Індія парад Монголія

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