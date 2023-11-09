Вибухи в Скадовську: прилетіло в базу окупантів

Інформації про втрати окупантів поки немає

Після вибухів у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині з’явилася інформація про приліт. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Скадовськ. Повідомляють про приліт по базуванню окупантів в базі «Лотос», – йдеться в повідомленні.

Інформації про втрати окупантів поки немає.

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Нагадаємо, після того, як в Скадовську прогриміли вибухи повідомлялося про вибухи в і окупованому Севастополі. Проте наразі інформації про це немає.

До слова, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.