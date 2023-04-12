Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади

Президент Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на черговий злочин країни-агресорки Росії

12 квітня в інтернеті було поширено відео, на якому російські окупанти по-звірячому стратили українського воїна. На опублікованих кадрах видно, як терористи відрізають голову ножем ще живому солдату ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Навіщо це Росії?

Росія публікує жорстокі відео зі стратами українських воїнів для того, щоб залякати українців та своїх. Таким способом командування РФ відбиває бажання окупантів здаватися у полон. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати і посіяти паніку в українських Силах оборони, що їм не вдається. Також метою таких публічних звірств є зокрема залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими», – заявив Юсов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Світ має відреагувати на кадри страти не співчуттям або обуренням, а спільними зусиллями для притягнення винних до відповідальності. Публікація відео жорсткого вбивства, на думку представника ГУР, свідчить, що «геноцидна політика» є державною в Росії.

Представник ГУР додав, що Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенцій, попри звірства окупантів. Воїни ЗСУ продовжать брати у полон російських окупантів.

Ба більше, Юсов наголосив, що з кожним днем все більше окупантів бажають здатися в полон. Березень став рекордним місяцем по кількості заявок в проект «Хочу жить» – понад 3000 російських військових звернулися з інформацією про те, що вони хочуть здатися в полон.

Як зазначає міжнародна розвідувальна спільнота Inform Napalm, відео зі стратою з відрізанням голови полоненому українському воїну нагадало свідчення вимушених переселенців з окупованих територій Луганщини та Донеччини влітку 2014 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Волонтери від людей, які заслуговують на довіру, отримували усні свідчення, що російські військові, здебільшого «кадирівці», практикували відрізання голів полоненим українцям, але не тільки військовим, а й цивільним, яких вони до цього грабували та катували. Голови відрізали не тільки чоловікам, але і жінкам, яких перед цим ґвалтували.

Подібна ситуація в 2014 році сталась у смт Новосвітлівка Луганської області де «кадирівці» зґвалтували та жорстоко вбили декількох дівчат-медпрацівниць. Одна з жінок, якій вдалося втекти, невдовзі померла від емоційного вигорання та психологічного шоку.

Інший свідок, офіцер, у тому ж таки 2014 році на власні очі в оптичний приціл бачив, що росіяни відрізали голови полоненим.

Реакція української влади

Президент Зеленський одразу закликав лідерів інших країн відреагувати на дії російських терористів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого світ повинен бачити. Це відео Росії – якою вона є. Що ц за істоти? Для них немає людей… Це відео Росії, яка намагається це зробити новою нормою, звичкою знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було в Бучі тисячі разів. Кожен лідер повинен реагувати, а не чекати, що це забудеться, що пройде час», – сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що світ не зрозуміє, якщо лідери не зреагують та таку жорстокість.

Секретар РНБО Олексій Данілов гостро висміяв намагання світу «зберегти обличчя» Росії. Він порівняв РФ із Третім рейхом і розповів, що буде, якщо світ піде на примирення із російським агресором.

«Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту», – іронізує посадовець.

Секретар РНБО також запропонував залишити за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей та безліч зруйнованих доль.

«І далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах!» – закликав він.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що російські воєнні злочинці обов’язково відповідатимуть за свій злочин.

Від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Встановлюють й особу загиблого українського військового. Вона закликала утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

СБУ почала досудове розслідування

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. А очільник СБУ Василь Малюк пообіцяв знайти «тих нелюдів» і покарати.

«Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання», – сказав він.

Реакція світу

Естонія – перша країна світу, яка відреагувала на страту військового росіянами. Міністр закордонних справ Естонії Урмасу Рейнсалу після оприлюднення відео зі стратою українського полоненого повідомив, що його країна закликала Міжнародний олімпійський комітет не допустити росіян до Олімпійських ігор.

«У Twitter поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?» – наголосив Рейнсалу.

Реакція суспільства

Публікація жорсткої страти викликала хвилю люті в українських соціальних мережах.

Знаменитий український тенісист Олександр Долгополов емоційно прокоментував резонансне відео страти українського військовослужбовця російськими терористами.

«Росіяни обезголовили українського солдата. Це потрібно показати всім клоунам, які тримають спорт подалі від політики, без розмиття. Це просто політика, чи не так? Також дивно, що досі ми не можемо отримати сучасні літаки і ракети великої дальності для боротьби з цим злом», – написав Долгополов, який нині воює в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, що відео страти українського військового опублікував вчора, 11 квітня, засновник російського екстремістського чоловічого руху Владислав Поздняков. На кадрах загарбники жорстоко вбивають бійця, після чого обговорюють пропозицію відправити його голову командиру.

12 квітня в американському ЗМІ CNN повідомили, що минулого тижня в мережі з’явилося два відео обезголовлення захисників України. Журналісти розповіли, що є підстави вважати їх кадрами двох окремих подій.