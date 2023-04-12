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CNN знайшло два відео із обезголовленням українських військових

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
CNN знайшло два відео із обезголовленням українських військових
Жорстока практика обезголовлення не нова для російських окупантів
фото з відкритих джерел

Видання не змогло перевірити, де саме були зняті відео 

Минулого тижня в соціальних мережах з'явилося два відео, на яких, як видається, показано відсікання голів українським військовослужбовцям російськими терористами-окупантами. Про це повідомляє CNN.

«На відео, вірогідно, зображені окремі події. Одне з них могло бути записане нещодавно, а інше – судячи з кількості зелені – певно, було зняте влітку», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що перше відео було опубліковане на проросійському каналі у соціальних мережах 8 квітня. Воно було навмисно зняте найманцями «Вагнера» та показує два обезголовлені тіла українських військових, які лежать на землі поруч зі зруйнованим військовим автомобілем. Видається, що у обох мертвих військових також відтяті руки.

«Російські акаунти у соціальних мережах стверджують, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де упродовж останніх місяців тривають найзапекліші бої, у яких активну роль беруть бойовики «Вагнера», – зауважується у матеріалі.

Друге відео, яке з’явилося у мережі Твіттер та було навмисно сильно розмите, вірогідно, було записане влітку, з огляду на кількість рослин у кадрі.

«На ньому намагаються показати російського бійця, який використовує ніж, аби відтяти голову українського військового. Голос на початку відео наводить на думку, що жертва могла бути досі живою, коли розпочалося насильство», – наголошує видання.

Видання додає, що не мало змоги самостійно перевірити локацію, де були записані обидва відео.

На появу шокуючих кадрів відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

«За все буде відповідь і відповідальність», – написав він. 

Міжнародна розвідувальна група InformNapalm зауважила, що росіяни практикували обезголовлення полонених українців та мирних жителів ще з 2014 року. Однак жодних доказів, крім усних свідчень, не було. 

Нагадаємо, що вночі в мережі з'явилося відео, де окупанти жорстоко стратили українського військовополоненого. Терористи виклали відео страти у мережу.

6 березня в інтернеті з’явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого. На вимогу росіян зняти шеврон ЗСУ воїн відповів «Слава Україні!», після чого його розстріляли.

Теги: окупанти військові злочин

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