CNN знайшло два відео із обезголовленням українських військових

Видання не змогло перевірити, де саме були зняті відео

Минулого тижня в соціальних мережах з'явилося два відео, на яких, як видається, показано відсікання голів українським військовослужбовцям російськими терористами-окупантами. Про це повідомляє CNN.

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«На відео, вірогідно, зображені окремі події. Одне з них могло бути записане нещодавно, а інше – судячи з кількості зелені – певно, було зняте влітку», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що перше відео було опубліковане на проросійському каналі у соціальних мережах 8 квітня. Воно було навмисно зняте найманцями «Вагнера» та показує два обезголовлені тіла українських військових, які лежать на землі поруч зі зруйнованим військовим автомобілем. Видається, що у обох мертвих військових також відтяті руки.

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«Російські акаунти у соціальних мережах стверджують, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де упродовж останніх місяців тривають найзапекліші бої, у яких активну роль беруть бойовики «Вагнера», – зауважується у матеріалі.

Друге відео, яке з’явилося у мережі Твіттер та було навмисно сильно розмите, вірогідно, було записане влітку, з огляду на кількість рослин у кадрі.

«На ньому намагаються показати російського бійця, який використовує ніж, аби відтяти голову українського військового. Голос на початку відео наводить на думку, що жертва могла бути досі живою, коли розпочалося насильство», – наголошує видання.

Видання додає, що не мало змоги самостійно перевірити локацію, де були записані обидва відео.

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На появу шокуючих кадрів відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

«За все буде відповідь і відповідальність», – написав він.

Міжнародна розвідувальна група InformNapalm зауважила, що росіяни практикували обезголовлення полонених українців та мирних жителів ще з 2014 року. Однак жодних доказів, крім усних свідчень, не було.

Нагадаємо, що вночі в мережі з'явилося відео, де окупанти жорстоко стратили українського військовополоненого. Терористи виклали відео страти у мережу.

6 березня в інтернеті з’явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого. На вимогу росіян зняти шеврон ЗСУ воїн відповів «Слава Україні!», після чого його розстріляли.