Окупанти накрили вогнем Очаків, є поранені (фото)
В Очакові ошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міст
У п’ятницю, 7 квітня, о 5:00 російські окупанти знову обстріляли Очаків. Про це повідомляє начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, магазини та іншу інфраструктуру міста.
Станом на 7:20 ранку відомо про двох поранених, яким зараз лікарі надають допомогу.
Раніше повідомлялося, що російські війська активізували обстріли з мінометів і ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману.
Нагадаємо, триває 408-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.
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