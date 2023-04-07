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Окупанти накрили вогнем Очаків, є поранені (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти накрили вогнем Очаків, є поранені (фото)
У результаті обстрілу в деяких будинках виникли пожежі
фото: Сергій Шайхет/Telegram

В Очакові ошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міст

У п’ятницю, 7 квітня, о 5:00 російські окупанти знову обстріляли Очаків. Про це повідомляє начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, магазини та іншу інфраструктуру міста.

Станом на 7:20 ранку відомо про двох поранених, яким зараз лікарі надають допомогу.

Окупанти накрили вогнем Очаків, є поранені (фото) фото 1
фото: Сергій Шайхет/Telegram
Окупанти накрили вогнем Очаків, є поранені (фото) фото 2
фото: Сергій Шайхет/Telegram

Раніше повідомлялося, що російські війська активізували обстріли з мінометів і ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Нагадаємо, триває 408-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

Теги: війна обстріл окупанти Миколаївщина

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