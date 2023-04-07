Окупанти накрили вогнем Очаків, є поранені (фото)

У результаті обстрілу в деяких будинках виникли пожежі

В Очакові ошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міст

У п’ятницю, 7 квітня, о 5:00 російські окупанти знову обстріляли Очаків. Про це повідомляє начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, магазини та іншу інфраструктуру міста.

Станом на 7:20 ранку відомо про двох поранених, яким зараз лікарі надають допомогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: Сергій Шайхет/Telegram

фото: Сергій Шайхет/Telegram

Раніше повідомлялося, що російські війська активізували обстріли з мінометів і ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Нагадаємо, триває 408-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.