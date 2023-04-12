«Запросіть Гітлера в ООН». Данілов звернувся до тих, хто говорить про мир із агресором

Секретар РНБО Данілов нагадав, що за будь-яким примиренням із Путіним стоять тисячі вбитих українців та зруйновані міста

Секретар РНБО Олексій Данілов порівняв сучасну Росію із Третім Рейхом та розповів, як виглядають намагання світу «помирити» Україну з РФ. До світової спільноти Данілов звернувся у соціальних мережах.

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Данілов зазначив, що формулу перемоги України і демократії можна обговорювати, але формула поразки відома.

«Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту», – іронізує посадовець.

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Секретар РНБО також запропонував залишити за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей та безліч зруйнованих доль.

«І далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах!» – закликав він.

Так Олексій Данілов гостро відреагував на намагання світу примиритися з Росією, на продовження перемовин з Путіним та налагоджування економічних стосунків із державою-агресоркою. Данілов нагадав: якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом.

Нагадаємо, що російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого. На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

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У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на жорстокість окупантів та пообіцяв покарати винних.

Підкреслимо, що загарбники неодноразово цинічно і жорстоко відносилися до українських військовополонених. ЗМІ знайшли ще два відео із обезголовленням українських військових. Видання не змогло перевірити, де саме були зняті відео. Проте вони були навмисно зняті найманцями «Вагнера» та показує два обезголовлені тіла українських військових, які лежать на землі поруч зі зруйнованим військовим автомобілем. В обох мертвих військових також відтяті руки.

Російські акаунти у соціальних мережах стверджують, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де упродовж останніх місяців тривають найзапекліші бої.

СБУ вже почала досудове розслідування.