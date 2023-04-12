Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Запросіть Гітлера в ООН». Данілов звернувся до тих, хто говорить про мир із агресором

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Запросіть Гітлера в ООН». Данілов звернувся до тих, хто говорить про мир із агресором
Олексій Данілов нагадав світові, на що насправді схожий «русский мир»
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО Данілов нагадав, що за будь-яким примиренням із Путіним стоять тисячі вбитих українців та зруйновані міста 

Секретар РНБО Олексій Данілов порівняв сучасну Росію із Третім Рейхом та розповів, як виглядають намагання світу «помирити» Україну з РФ. До світової спільноти Данілов звернувся у соціальних мережах.

Данілов зазначив, що формулу перемоги України і демократії можна обговорювати, але формула поразки відома.

«Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту», – іронізує посадовець.

Секретар РНБО також запропонував залишити за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей та безліч зруйнованих доль.

«І далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах!» – закликав він.

«Запросіть Гітлера в ООН». Данілов звернувся до тих, хто говорить про мир із агресором фото 1

Так Олексій Данілов гостро відреагував на намагання світу примиритися з Росією, на продовження перемовин з Путіним та налагоджування економічних стосунків із державою-агресоркою. Данілов нагадав: якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом. 

Нагадаємо, що російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого. На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на жорстокість окупантів та пообіцяв покарати винних.

Підкреслимо, що загарбники неодноразово цинічно і жорстоко відносилися до українських військовополонених. ЗМІ знайшли ще два відео із обезголовленням українських військових. Видання не змогло перевірити, де саме були зняті відео. Проте вони були навмисно зняті найманцями «Вагнера» та показує два обезголовлені тіла українських військових, які лежать на землі поруч зі зруйнованим військовим автомобілем. В обох мертвих військових також відтяті руки.

Російські акаунти у соціальних мережах стверджують, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де упродовж останніх місяців тривають найзапекліші бої. 

СБУ вже почала досудове розслідування

Теги: росія Олексій Данілов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка із собакою стоїть біля зруйнованої будівлі у Києві, 20 березня 2022 року
Які сфери найбільше постраждали від Росії: рік війни у сумних цифрах
23 березня, 12:46
У Молдові викрито групу агентів із РФ – ЗМІ
У Молдові викрито групу агентів із РФ – ЗМІ
13 березня, 02:43
Віктор Медведчук проходить обвинуваченим у справі про державну зраду
Львівський суд викликає Медведчука
23 березня, 13:31
Британська розвідка пояснила, чому РФ використовує Білорусь, як навчальний полігон
Британська розвідка пояснила, чому РФ використовує Білорусь, як навчальний полігон
24 березня, 09:44
Причини вибуху поки що невідомі
У Ростовській області пролунав потужний вибух
25 березня, 20:51
Російська ракета Х-55
Яка межа запасів зброї і техніки в РФ? Відповідь військового аналітика
26 березня, 14:59
Триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть бути під завалами
Загинув водій швидкої, поранена дитина: прокурори Київщини фіксують наслідки атаки
22 березня, 09:23
За даними ОВА, наразі всі відповідні служби працюють на місці трагедії
Ракетний удар по Запоріжжю: одна людина загинула, багато постраждалих
22 березня, 14:04
Керовані авіабомби можуть летіти до 70 км
Росія все частіше застосовує керовані бомби: чим вони небезпечні
4 квiтня, 10:42

Політика

«Запросіть Гітлера в ООН». Данілов звернувся до тих, хто говорить про мир із агресором
«Запросіть Гітлера в ООН». Данілов звернувся до тих, хто говорить про мир із агресором
Хто з голів громад виявився держзрадником? Оприлюднено всі імена
Хто з голів громад виявився держзрадником? Оприлюднено всі імена
Світ повинен побачити: Зеленський відреагував на страту українських воїнів
Світ повинен побачити: Зеленський відреагував на страту українських воїнів
Військова допомога, санкції та вільна торгівля: підсумки візиту Шмигаля до Канади
Військова допомога, санкції та вільна торгівля: підсумки візиту Шмигаля до Канади
Шмигаль назвав терміни початку українського контрнаступу
Шмигаль назвав терміни початку українського контрнаступу
Українську куму Володимира Путіна розшукує СБУ: подробиці справи
Українську куму Володимира Путіна розшукує СБУ: подробиці справи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Росія випустила ракету по Казахстану
62K
Дефолт настане вже восени?
40K
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
12K
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина
9232
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
8968
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову

Новини

ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:48
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
Сьогодні, 00:57
На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
Вчора, 23:24

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту