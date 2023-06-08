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Катастрофа на Херсонщині: НАТО незабаром надасть Україні допомогу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Катастрофа на Херсонщині: НАТО незабаром надасть Україні допомогу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Каховська катастрофа демонструє відсутність меж у скоєнні Росією злочинів

Україна незабаром отримає допомогу від НАТО щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби після засідання Комісії Україна – НАТО.

«Україна подала запит до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, в якому позначила конкретні потреби української сторони. Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні у подоланні наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС», - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що Каховська катастрофа демонструє відсутність меж у скоєнні Росією злочинів. За його словами, поки Росія окупує українську землю, загроза нових російських злочинів зберігатиметься. Саме тому критично важливе значення має допомога союзників НАТО для звільнення всієї території України.

«Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити швидкі поставки артилерійських боєприпасів та гармат 155 калібру», – наголосив глава МЗС.

Кулеба також закликав партнерів ухвалити на саміті НАТО у Вільнюсі рішення, що наближають вступ України до Альянсу. На його думку, членство України в НАТО приносить користь Альянсу, оскільки Україна вже сьогодні робить значний внесок у євроатлантичну безпеку, діє за стандартами НАТО та використовує натовське озброєння.

«Членство України допоможе запобігти майбутнім війнам після того, як ця війна закінчиться перемогою нашої держави. Україна у складі Альянсу буде надійним щитом, який захищатиме його східний фланг і зможе ефективно стримувати потенційного агресора. Немає сумнівів, що членство України зробить НАТО сильнішим», - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що насправді Україна вже посилює Альянс, захищаючи його членів від потенційних нових хвиль російської агресії, а також ділячись військовим досвідом.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
 

Теги: росія катастрофа війна

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