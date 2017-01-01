Штаб АТО: епіцентром збройної нестабільності залишається Луганський напрямок

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18:00

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення, — повідомляють у штабі АТО. «Сьогодні, як і декілька днів поспіль, епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Тут, ще на початку доби, ворог випустив понад два



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Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18:00

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення, — повідомляють у штабі АТО.

«Сьогодні, як і декілька днів поспіль, епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Тут, ще на початку доби, ворог випустив понад два десятки мін різних калібрів по наших опорних пунктах біля Новотошківського, Новоолександрівки і Новолуганського», — йдеться у повідомленні.

За даними штабу, окрім зброї, забороненої Мінськими угодами, загарбники здійснювали провокації із використанням озброєння БМП неподалік Зайцевого і Лозового. Поблизу Кримського та Жовтого противник порушував перемир’я із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування з великокаліберних кулеметів та автоматів обстрілювали підступи до Кам’янки, а на Приазов’ї, з гранатометів і легкого піхотного озброєння, — опорні пункти біля Водяного.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 10 разів порушили режим припинення вогню.