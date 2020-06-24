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    Події в Україні

    Штормове попередження: на Вінниччині готуються до підтоплення

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    Рівень води у Дністер наразі становить 4,65 м, частково підтоплені присадибні ділянки в селах Михайлівка, Велика Кісниця, Цекинівка і у місті Ямполі. - Штормове попередження: на Вінниччині готуються до підтоплення
    Рівень води у Дністер наразі становить 4,65 м, частково підтоплені присадибні ділянки в селах Михайлівка, Велика Кісниця, Цекинівка і у місті Ямполі.

    Через підйом рівня води у річці Дністер підтоплення очікуються у містах Могилів-Подільський, Ямпіль та в окремих населених пунктів, прилеглих до русла річки

    У Вінницькій області почалися підтоплення через підвищенням рівня річки Дністер. Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

    Зазначається, що синоптики оголосили штормове попередження.

    «Було прийнято рішення підвищити середньодобовий скид з Дністровської ГЕС і встановити витратою 2000 м3/с. При цьому рівень води Дністра в створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами р. Дністер прирічкових ділянок і окремих об'єктів в районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки», - йдеться в повідомленні.

    При цьому в Ямпільської районної державної адміністрації повідомили, що станом на 16:00 рівень води в річці Дністер становить 4,65 метра.

    «Частково підтоплені присадибні ділянки в селах Михайлівка, Велика Кісниця, Цекинівка і у місті Ямполі. Доводимо до вашого відома, що при висоті рівня води в Дністрі 5,6 м від нульового рівня можливе підтоплення будинків», - повідомили в РДА.

    Відзначимо, в західних областях України останні дні спостерігаються масштабні повені. Від паводків вже постраждали Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська і Тернопільська області. Жертвами негоди стали вже троє людей.

    міст
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