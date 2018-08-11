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    Події в Україні

    Швидкий потяг на смерть збив пенсіонера на Харківщині

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    Чоловік переходив через колії у невстановленому місці - Швидкий потяг на смерть збив пенсіонера на Харківщині
    Чоловік переходив через колії у невстановленому місці

    Чоловік переходив через колії

    На Харківщині потягом смертельно травмовано чоловіка. Про це інформує поліція Харківщини.

    Подія сталася 10 серпня близько 10:50 на залізничній станції «Кегичівка».

    До чергової частини районної поліції надійшло повідомлення про те, що швидкісний потяг сполученням «Костянтинівка-Київ» збив чоловіка, який переходив через колії. Від отриманих травм він загинув на місці.

    Поліцейські оглянули місце події та встановили особу загиблого. Ним виявився 77-річний місцевий мешканець. Попередньо з’ясовано, що чоловік переходив через колії у невстановленому місці.

    Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Кегичівського відділення поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

    Перевірка триває.

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