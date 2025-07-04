Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони вдруге за тиждень вдарили по штабу восьмої армії РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони вдруге за тиждень вдарили по штабу восьмої армії РФ
Генштаб: Високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора

Сили оборони України 3 липня вдруге за поточний тиждень успішно вдарили по командному пункту восьмої загальновійськової армії збройних сил РФ. Крім того, захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії на тимчасово окупованій Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що втрати противника уточнюються. «Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу», – наголосив Генштаб.

Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора.

«Україна продовжуватиме боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з суверенної території нашої держави і не буде відновлено справедливий та тривалий мир», – додав Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, Сили оборони 30 червня успішно завдали удару по пункту управління восьмої загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

До слова, уранці 1 липня далекобійні дрони Служби безпеки завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу «Купол», що розташований у республіці Удмуртія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в СБУ.

Читайте також:

Теги: Генштаб Донеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нетаньягу веде ризиковану і дуже егоїстичну гру
Нетаньягу веде ризиковану і дуже егоїстичну гру
19 червня, 08:11
Завершення війни на Близькому сході ще під сумнівом
Трамп оголосив про завершення війни на Близькому сході. А що насправді?
24 червня, 20:10
Президент Азербайджана Ільхам Алієв
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
1 липня, 08:33
Експрацівник оборонного підприємства допомагав РФ готувати удари по Дніпру
Експрацівник оборонного підприємства допомагав РФ готувати удари по Дніпру
6 червня, 11:28
Денис Мисягін захоплювався вивченням історії, глибоко цікавився розвитком військової техніки та сучасними безпілотними системами
Захищав Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Дениса Мисягіна
10 червня, 09:00
Ситуація на фронті 18 червня
Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу
19 червня, 00:29
Українська економіка сьогодні на 70% складається з державних витрат, зазначив Романчук
Фіксовані обмеження мають поступитися валютній лібералізації – представник Офісу простих рішень та результатів
16 червня, 16:00
Росія зруйнувала ліцей у Білгород-Дністровському
Ломаченко відреагував на обстріл рідного міста, але забув згадати про Росію
23 червня, 23:40
Очільник ГУР заявив, що загострення на фронті вже почалося і триває
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
1 липня, 22:04

Події в Україні

Сили оборони вдруге за тиждень вдарили по штабу восьмої армії РФ
Сили оборони вдруге за тиждень вдарили по штабу восьмої армії РФ
Росія знову вдарила по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)
Росія знову вдарила по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)
ЗСУ посилюють підготовку особового складу до сучасних бойових умов: деталі
ЗСУ посилюють підготовку особового складу до сучасних бойових умов: деталі
Як українці зустрічали звільнених із полону захисників: ексклюзивні кадри від СБУ
Як українці зустрічали звільнених із полону захисників: ексклюзивні кадри від СБУ
Бійці ГУР ліквідували окупантів із так званого центру БпЛА «Барс-Сармат»
Бійці ГУР ліквідували окупантів із так званого центру БпЛА «Барс-Сармат»
Восьмий раз. Атака РФ спричинила блекаут на Запорізькій АЕС
Восьмий раз. Атака РФ спричинила блекаут на Запорізькій АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
209K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
49K
Аналітики ISW спрогнозували, чи погодиться Путін завершити війну найближчим часом
33K
На фронті з'явилися рідкісні тварини, яких десятиліттями не бачили в Україні: пояснення екологів
32K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua