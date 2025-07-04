Сили оборони вдруге за тиждень вдарили по штабу восьмої армії РФ

Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора

Сили оборони України 3 липня вдруге за поточний тиждень успішно вдарили по командному пункту восьмої загальновійськової армії збройних сил РФ. Крім того, захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії на тимчасово окупованій Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що втрати противника уточнюються. «Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу», – наголосив Генштаб.

Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора.

«Україна продовжуватиме боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з суверенної території нашої держави і не буде відновлено справедливий та тривалий мир», – додав Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, Сили оборони 30 червня успішно завдали удару по пункту управління восьмої загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

До слова, уранці 1 липня далекобійні дрони Служби безпеки завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу «Купол», що розташований у республіці Удмуртія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в СБУ.