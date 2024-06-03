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Через Маріуполь пройшла колона «африканської» техніки окупантів (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Через Маріуполь пройшла колона «африканської» техніки окупантів (відео)
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано колону російських вантажівок «Урал»
фото скриншот відео

Андрющенко розповів, що полігон поблизу Бабах-Тарами в Маріупольському районі «мовчить» третій тиждень

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано колону російських вантажівок «Урал», пофарбованих у кольори, які зазвичай використовуються як камуфляж у пустелі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

«Нещодавно ми зафіксували колону «Уралів» у напрямку Бердянська в пісочному камуфляжі… Такий камуфляж використовують в Африці, але не на Приазов’ї. Машини нові – пофарбовані під замовлення на заводі. Як африканське замовлення опинилось під Бердянськом – цікаве питання», – написав він.

Крім того, Андрющенко розповів, що полігон поблизу Бабах-Тарами в Маріупольському районі «мовчить» третій тиждень.

«Ані гармат. Ані стрічкової зброї. Все це – після Бабах-Тарамської бавовни та викриття нашими партизанами спроби побудувати там нову базу», – зазначив радник мера, резюмувавши, що «в росіян не все так добре, як вони хочуть показати».

Нагадаємо, партизанський рух «Атеш» зафіксував переміщення військової техніки РФ та загадкові смерті десяти окупантів у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Про це рух опору повідомив у Telegram.

Раніше українські партизани виявили в тимчасово окупованому Севастополі склад ракет частини російських ППО. 

Перед цим партизани оголосили сезон «бавовни» в Криму. Рух опору закликав мешканців півострова ділитись інформацією та очікувати скорого початку відповідних дій.

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Теги: Маріуполь окупанти вантажівки військові росіяни

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