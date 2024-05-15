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Блінкен анонсував зустріч Зеленського з Байденом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Блінкен анонсував зустріч Зеленського з Байденом
За словами Блінкена, США та Україна «на порозі укладення» безпекової угоди
фото з відкритих джерел

Державний секретар США не уточнив, коли саме президенти зможуть зустрітися

Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден матимуть можливість зустрітись протягом наступних тижнів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Водночас посадовець не уточнив, коли саме президенти зможуть зустрітися.

«Серед іншого, ми хочемо підписати двосторонню угоду про безпеку, і ми на порозі її укладення», – зазначив Блінкен.

Водночас держсекретар зазначив, що не має жодних анонсів щодо участі зокрема президента США Джо Байдена у саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Однак, за словами Блінкена, США працюють над підтримкою цієї ініціативи.

«Ми підтримуємо саміт миру, і ми будемо там потужно представлені», – вказав Блінкен.

Як відомо, влітку Зеленський також має відвідати США для участі в саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

Як повідомлялося, Україна готує нові безпекові документи – сім двосторонніх безпекових угод. Зокрема, зі Сполученими Штатами Америки.

Зокрема, президент США Джо Байден у передвиборчій риториці, ймовірно, не буде акцентувати на питанні підтримки України.

До слова, президент Сполучених Штатів Джо Байден може відмовитись від участі у президентських виборах на користь Мішель Обами, дружини колишнього президента Барака Обами.

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Теги: Ентоні Блінкен США Україна Джозеф Байден Володимир Зеленський війна президент

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