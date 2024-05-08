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«Всюди масони». Грузинська опозиціонерка розповіла про фобії Іванішвілі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Всюди масони». Грузинська опозиціонерка розповіла про фобії Іванішвілі
Іванішвілі спілкується лише з кількома людьми, не має зв’язку із західними партнерами та не дивиться телевізор
фото: GeorgianDreamOfficial/Facebook

Деканоїдзе: «Іванішвілі – людина із серйозною параноєю, він вважає, що є масонська глобальна партія, яка хоче його повалити»

Колишній прем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі переконаний, що існує масонська глобальна партія, яка хоче його повалити. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила одна з представниць грузинської опозиції та ексочільниця Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.

«Не люблю конспірології, але точно впевнена, що він на зв'язку з росіянами. Не знаю, з чим це пов’язано – з компроматом чи залякуванням. Іванішвілі – людина із серйозною параноєю, він вважає, що є масонська глобальна партія, яка хоче його повалити», – повідомила політикиня.

Деканоїдзе додала, що Іванішвілі абсолютно ізольований, не спілкується ні з ким, окрім кількох людей, не має зв’язку із західними партнерами і не дивиться телевізор.

«Він заробив дуже багато грошей у Росії на початку 90-х у період тотального бандитизму, потім якось ці гроші з Росії вивіз на Захід, що було дуже непросто. Тому, думаю, коли Іванішвілі приїхав до Грузії у 2005-2006 роках, у Кремлі вважали, що він – їхній проєкт», – повідомила опозиціонерка.

За словами Деканоїдзе, після початку повномасштабної війни в Україні Іванішвілі вирішив, що йому потрібна лише безпека власна та його капіталу. Політикиня наголосила, що це – єдина мотивація засновника «Грузинської мрії» робити з Грузією те, що він робить зараз.

Як повідомлялося, експрем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі не приховує своїх проросійських настроїв та саботує Захід та грузинський народ. Він робить це, аби монополізувати владу в країні, розповіла в інтерв’ю «Главкому» Хатія Деканоїдзе.

Нагадаємо, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки. Натомість 1 травня парламент ухвалив законопроєкт у другому читанні.

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Теги: росія Хатія Деканоїдзе гроші Грузія

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