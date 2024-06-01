Олігарх Новинський отримав благословення від Єрусалимського патріарха

Екснардеп похизувався спільною з патріархом світлиною у соцмережі

Підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський зустрівся з Єрусалимським патріархом Феофілом. Відповідною світлиною він похизувався у Facebook.

«Сьогодні зустрівся зі Святішим патріархом Єрусалимським Феофілом ІІІ та отримав від нього благословення», – написав Новинський.

Раніше Новинський взяв участь в освяченні російського храму святителя Миколая Чудотворця в місті Лімасол на Кіпрі.

Нагадаємо, підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський заявив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима, опублікувавши світлину, на якій разом із ще одним священнослужителем тримає лампадку.

Проте, судячи з фото, на бізнес-джеті православний олігарх прибув лише до аеропорту румунського міста Сучава, яке розташоване неподалік від кордону з Україною. До України ж сам Новинський не потикає носа. Він передав лампадку представникам Московського патріархату, які й доправили вогонь до України. Відстань від Сучави до кордону з Україною біля 40 кілометрів, а до Чернівців, приблизно, 80 кілометрів. У коментарях під дописом прихильники Московської церкви висловлювали очікування, що вогонь зовсім скоро прибуде саме до Чернівців.

Як повідомлялося, мережа переповнена критикою політика, який ллє крокодилячі сльози за росіянами, загиблими у теракті у Крокус-Сіті-холі, але не співчуває українцям, яких 10 років знищує Росія. Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський висловився, що співчуває рідним загиблим у РФ та звинуватив українців у черствості до росіян.

Також стало відомо, що підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський спільно з народним депутатом Артемом Дмитруком та ще рядом осіб ведуть кампанію з підтримки РПЦ в Україні та за її межами.