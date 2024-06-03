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Втрати ворога станом на 3 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 3 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 831-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 3 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 3 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 511130 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 7779 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22) од,
  • артилерійських систем – 13280 (+47) од,
  • РСЗВ – 1090 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 824 (+3) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2199 (+4).
Втрати ворога станом на 3 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 3 червня 2024 року
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 червня:

  • В Чорному морі два ворожі кораблі, серед яких один – носій крилатих ракет «Калібр».
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев’ять суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 3 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 3 червня 2024 року
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 831-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, війська держави-терориста Росії вночі 3 червня вдарили ракетами по базі відпочинку в Зміївській громаді Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, двоє осіб поранені.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року
Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб втрати

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