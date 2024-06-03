Втрати ворога станом на 3 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 831-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 3 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 3 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 червня втратила:

особового складу ‒ близько 511130 (+1270) осіб,

танків ‒ 7779 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22) од,

артилерійських систем – 13280 (+47) од,

РСЗВ – 1090 (+1) од,

засоби ППО ‒ 824 (+3) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),

крилаті ракети ‒ 2268 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од,

спеціальна техніка ‒ 2199 (+4).

Втрати ворога станом на 3 червня 2024 року фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 червня:

В Чорному морі два ворожі кораблі, серед яких один – носій крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – дев’ять суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 3 червня 2024 року фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 831-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, війська держави-терориста Росії вночі 3 червня вдарили ракетами по базі відпочинку в Зміївській громаді Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, двоє осіб поранені.