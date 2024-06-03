Втрати ворога станом на 3 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 3 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 3 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 3 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 511130 (+1270) осіб,
- танків ‒ 7779 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22) од,
- артилерійських систем – 13280 (+47) од,
- РСЗВ – 1090 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 824 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од,
- спеціальна техніка ‒ 2199 (+4).
Активність флоту окупантів станом на 3 червня:
- В Чорному морі два ворожі кораблі, серед яких один – носій крилатих ракет «Калібр».
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев’ять суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 831-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, війська держави-терориста Росії вночі 3 червня вдарили ракетами по базі відпочинку в Зміївській громаді Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, двоє осіб поранені.
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